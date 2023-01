María del Sol vivió momentos de angustia por unos documentos perdidos.

Horas de angustia vivió María del Sol luego de que unos documentos se extraviaran en un taxi de aplicación, servicio que había utilizado para el envío de éstos y que tras el extravío y denuncia de la cantante el chofer fue dado de baja.

¿Cómo pasó estos momentos María del Sol? En exclusiva para Ventaneando, María del Sol reveló que el chofer le “dijo que llegó al lugar y esperó 20 minutos y nadie le abrió, que trató de comunicarse con mi hija Romina que es quien hizo el servicio y que no pudo”.

La intérprete de “Un nuevo amor” y “Tú mi amor mi gran amor” también detalló que “hubo un periodo de siete horas. No me entra muy lógica esa explicación. Fueron momentos de tremenda tensión porque eran papeles originales”.

¿Qué pasó con el chofer?

Como mencionamos anteriormente, el chofer fue dado de baja después de que la cantante hiciera su denuncia, pero tampoco le ofreció una disculpa a María del Sol ni a su hija que fue la que solicitó el servicio.

¿De qué eran los papeles extraviados?

Los papeles extraviados estaban relacionados con su sobrino Damián, hijo de su fallecida hermana Peggy Echánove.

“Al ser un niño especial, gracias a Dios las leyes lo protegen. Yo estoy supervisada y se habían ido todos los papeles originales para poder protegerme y decir he cumplido cabalmente con mi sobrino”, recalcó.

María del Sol revela lo difícil que ha sido su vida tras las recientes pérdidas que ha sufrido

María ha despedido a su mamá y a sus dos hermanos, por ello, reveló que “han sido tiempos duros, en menos de un año once meses toda mi familia no está, a mí se me salió de las manos que mi madre partiera. No esperaba que mi hermana se adelantara de esa forma, de mi hermano tampoco y en tan poco tiempo”.

María del Sol participará en Grandiosas el próximo 27 de enero en la Arena Ciudad de México mientras promociona su más reciente disco, titulado “Amanecer”.