El error de maquillaje que marca tus líneas de expresión y no sabías

El error de maquillaje que puede marcar las líneas de expresión sin que lo notes es aplicar una cantidad excesiva de base y sellarla con demasiado polvo. Aunque cubrir más parezca una forma de conseguir una piel uniforme, la acumulación de producto puede asentarse en los pliegues naturales del rostro y hacer que se vean con mayor claridad.

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La solución no consiste en dejar de maquillarse, sino en reducir la cantidad y elegir fórmulas que se adapten a la textura de la piel. Este efecto puede ser más evidente alrededor de los ojos, la boca y la frente, zonas donde el rostro está en movimiento constante.

Cuando la piel está deshidratada, las fórmulas demasiado secas pueden acentuar la sensación de textura. Por eso, la preparación de la piel y la técnica de aplicación del maquillaje tienen un papel fundamental para lograr un acabado uniforme sin perder naturalidad.

¿Por qué el exceso de base y polvo marca las líneas de expresión?

La maquilladora profesional Lisa Eldridge, reconocida por su trabajo con celebridades y por sus propuestas de maquillaje natural, ha explicado que una cobertura excesiva puede hacer que el producto se acumule en las líneas y que, en muchos casos, utilizar menos cantidad permite conseguir un resultado más favorecedor.

En la misma línea, la maquilladora Bobbi Brown, fundadora de su propia firma de cosméticos, ha defendido durante años la importancia de que la piel continúe pareciendo piel después de aplicar maquillaje. Su filosofía se basa en utilizar productos que realcen el rostro en lugar de ocultar completamente su textura.

Estos son los errores que pueden hacer más visibles las líneas de expresión:



Aplicar demasiada base: una capa gruesa tiene más posibilidades de acumularse en los pliegues naturales del rostro.

una capa gruesa tiene más posibilidades de acumularse en los pliegues naturales del rostro. Usar polvos en exceso: aunque ayudan a fijar el maquillaje, una cantidad elevada puede restar luminosidad y hacer más evidente la textura.

aunque ayudan a fijar el maquillaje, una cantidad elevada puede restar luminosidad y hacer más evidente la textura. Escoger fórmulas demasiado secas: los productos de acabado muy mate pueden resaltar zonas con falta de hidratación.

los productos de acabado muy mate pueden resaltar zonas con falta de hidratación. No preparar la piel: una piel seca o deshidratada puede hacer que el maquillaje se adhiera de manera irregular.

una piel seca o deshidratada puede hacer que el maquillaje se adhiera de manera irregular. No retirar el exceso de producto: después de aplicar la base, conviene revisar especialmente el contorno de los ojos, las comisuras y las zonas de mayor movimiento.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda mantener la piel correctamente hidratada, ya que una barrera cutánea saludable ayuda a conservar una superficie más confortable y protegida. Pero la hidratación no elimina las arrugas ni las líneas de expresión, por lo que debe entenderse como parte del cuidado general de la piel.

¿Cómo aplicar el maquillaje para evitar que se marquen las líneas?

Los maquillistas profesionales coinciden en que la técnica es tan importante como la fórmula. Para conseguir un acabado más natural, los expertos recomiendan:



Preparar la piel con hidratante: espera unos minutos antes de comenzar con la base para permitir que el producto se asiente. Aplicar una capa fina de base: coloca el producto principalmente donde necesitas unificar el tono y extiéndelo hacia el resto del rostro. Construir la cobertura gradualmente: si necesitas mayor corrección, añade pequeñas cantidades en lugar de aplicar una capa gruesa desde el principio. Utilizar polvo solo donde sea necesario: concentra el producto en zonas con tendencia a producir más brillo y evita cubrir todo el rostro innecesariamente. Revisar las líneas después de maquillar: antes de fijar el rostro, realiza pequeños movimientos con los dedos o una esponja para retirar el exceso de producto que haya podido acumularse.

La clave no está en intentar borrar las líneas de expresión con maquillaje, sino en evitar que el propio producto las destaque. Una preparación adecuada, una base ligera y una aplicación progresiva pueden conseguir que la piel se vea uniforme y fresca, mientras conserva su textura natural.