Jardinero revela cómo se poda una potos correctamente, la planta de interior más fácil de cuidar

Tener una planta en casa es una excelente alternativa para embellecer cualquier espacio y refrescar el ambiente sin esfuerzo. Lo mejor es que existen una gran variedad de especies que son aptas para estar en el interior y que no requieren de cuidados tan específicos, como el potos, que es conocida por su linda apariencia y por lo sencillo que resulta mantenerla radiante los 365 días del año.

Y es que de acuerdo con el blog especializado en jardinería Plantas Kolog, para que estas macetas luzcan bien en todo momento, la clave está en podarlas de forma periódica y hacer este proceso con el cuidado correcto. Este proceso consiste simplemente en recortar el potus mantenga su silueta de enredadera y las raíces retiradas se deben poner nuevamente en la tierra para promover que su follaje crezca más.

¿Qué cuidados necesita la planta de potos? Por esto se dice que es "fácil de mantener"

De todas las plantas de interior que muchos prefieren tener para transformar la vista de sus hogares, hay un grupo en específico que también destaca porque hasta la persona más inexperta es capaz de cuidar. Entre ellas se encuentra el potos o potus, que se distingue por sus hojas verdes y grandes, las cuales van creciendo de forma acelerada y forman un tipo de enredadera que se ve muy bien en paredes y ventanas.

El potus es una de las plantas de interior más fáciles de cuidar|Canva

Tal como indica la guía de Patch Plants, los cuidados básicos de esta especie incluyen los siguientes pasos:



Exponer poco tiempo a la luz directa . La planta de potus necesita luz natural para crecer , pero generalmente basta con estar cerca de la ventana y no tiene que estar exactamente bajo el sol.

. La , pero generalmente basta con estar cerca de la ventana y no tiene que estar exactamente bajo el sol. Riego periódico . Para saber cuándo hay que regar el potos , hay que revisar la humedad de su tierra y cuando ya está seca, se debe echar agua con cuidado. Esto pasa aproximadamente cada dos semanas, dependiendo del clima.

. Para saber , hay que revisar la humedad de su tierra y cuando ya está seca, se debe echar agua con cuidado. Esto pasa aproximadamente cada dos semanas, dependiendo del clima. Tenerlos en un ambiente ni muy húmedo ni muy seco. Si bien a estas macetas les sienta bien la humedad, lo ideal es ponerlas en sitios cuyo ambiente sea equilibrado, como pueden serlo repisas y muebles altos.

¿Cuáles son las ventajas de tener una planta de potus en la casa?

Uno de los principales atractivos de la planta de potus es que es de rápido crecimiento y en pocos meses son capaces de alcanzar su tamaño de "adulto", con un estimado de 30 a 45 centímetros de longitud cada 30 días, según explica un artículo de The Spruce. De modo que si buscas una especie que luzca esplendorosa casi de inmediato, esta podría ser la mejor opción, sobre todo para ponerse como decoración principal.

La planta de potos no necesita riego constante y crece muy rápido|Freepik

Además, a diferencia de otros casos, el potos no muere con facilidad. Incluso, si pasa por periodos donde sus hojas pierden el brillo y la vitalidad, es posible refrescarlas simplemente rociándolas con un poco de agua fresca, lo que las mantendrá como una de las plantas de interior más bonitas para adornar cualquier habitación o espacio al exterior.