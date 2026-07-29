5 consejos para tener unos pies perfectos esta temporada

En verano el cuidado de la piel es sumamente importante, pero no solo la del rostro sino del cuerpo entero. Es por esto que tus pies no deben quedar fuera y recibir los cuidados específicos para mantenerlos sanos y buen aspecto.

Las altas temperaturas hacen que los pies estén más sudados y se dilaten los vasos sanguíneos por lo que se produce hinchazón y sensación de pesadez. A esto se le suma el caminar descalza por piscinas, duchas públicas o playas que puede provocar infecciones. Ante esta situación es que debes cuidarlos.

¿Cómo cuidar los pies en verano?

Anteriormente te mencionamos algunos de los problemas, pero también tenemos que agregar que el uso de sandalias o chanclas no protege ni sujeta el pie por lo que los dedos hacen un esfuerzo constante para mantenerlas en su sitio, lo que puede provocar sobrecargas, dolor en el talón, fascitis plantar o tendinitis.

Los problemas que se presentan en verano son:

Sudoración excesiva: al producirse mayor sudor pueden aparecer bacterias y hongos que provocan mal olor e incomodidad.

Hinchazón: el calor dificulta el retorno venoso y favorece la retención de líquidos.

Enfermedades cutáneas: las infecciones pueden aparecer al estar en contacto con las piscinas.

Pies.|Archivo

Lesiones por el calzado: el uso prolongado de sandalias o chanclas puede provocar rozaduras, ampollas y sobrecargas musculares.

Sequedad: la arena, el agua salada, el cloro y la exposición solar eliminan parte de la hidratación natural de la piel.

Teniendo en cuenta esto es que los consejos que debes seguir son los siguientes:

Evita andar descalza: utiliza siempre chanclas en la playa y la piscina para reducir el riesgo de infecciones por hongos y verrugas. Además, esto te protegerá de quemaduras.

No olvides hidratar tus pies: utiliza una crema que tenga 30% de urea para mantener la piel flexible y evitar durezas o grietas.

Seca bien los pies: después del baño o de la ducha, es importante secar cuidadosamente toda la superficie del pie, prestando especial atención a los espacios entre los dedos.

Usa crema solar: este paso es muy importante porque suele pasar desapercibido. Debes proteger empeine, dedos y tobillos para reducir daños por la radiación.

No uses chanclas todo el rato: son muy prácticas para la playa o la piscina, pero no están diseñadas para caminar.