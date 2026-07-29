Ni lavandas ni geranios: estos son los mejores remedios naturales para eliminar las cucarachas

En la temporada de altas temperaturas uno de los insectos que más molestan son las cucarachas. Estas aparecen en cualquier momento y no te permiten ni abrir las ventanas con tranquilidad. Para poder eliminarlas hay muchos productos comerciales, pero te vamos a contar sobre los remedios naturales que son eficaces.

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Los remedios naturales te ayudan a poder eliminarlas sin necesidad de acceder a químicos agresivos. Incorpóralos a tu limpieza diaria para obtener los mejores resultados.

¿Cómo eliminar las cucarachas?

Cáscara de limón o naranja

El aroma del limón está presente en casi todos los repelentes de insectos ya que desprenden aceites naturales que las cucarachas no toleran. Es por esto que se recomienda colocar cáscaras de un limón o una naranja dentro del cubo de la fregona para ayudar a repeler a las cucarachas del suelo de casa.

Vinagre blanco

Luego nos encontramos con el vinagre blanco de limpieza que funciona como limpiador y desengrasante, pero funciona como un repelente natural de cucarachas y otros insectos. Lo que debes hacer es mezclar en parte iguales un cubo de agua y vinagre blanco de limpieza para formar la disolución perfecta para fregar el suelo. Las cucarachas desaparecerán.

Poner un vaso de cristal con vinagre blanco en la casa ayuda a atraer la buena suerte|Freepik

Ajo y clavo

En este caso el ajo tiene un olor muy fuerte por lo que no es muy amigo de las cucarachas. Para aplicarlo como repelente debes mezclar unos dientes de ajo machacados con agua y un poco de vinagre, y rocía en las áreas problemáticas. Puedes también agregar dentro del cubo de la fregona y utilizar como repelente en el suelo del piso.

El ajo tiene beneficios para la salud, incluso ayuda a bajar de peso.|(ESPECIAL/CANVA)

Bicarbonato y azúcar

Por último, tienes este remedio casero que funciona espolvoreando el bicarbonato de sodio mezclado con azúcar, dentro del cubo de la fregona. El azúcar actúa como gancho para las cucarachas, y estas, al ingerir la mezcla con el bicarbonato, quedarían eliminadas en muy poco tiempo ya que genera una reacción en estos insectos.