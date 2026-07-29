Se cumple la regla de 3: estos son los músicos y cantantes que murieron hoy miércoles 29 de julio

Hoy, miércoles 29 de julio, se ha generado mucha conmoción en el mundo del entretenimiento, en especial al darse a conocer la inesperada muerte de 3 músicos y cantantes, desenlaces duros para los fans de las celebridades.

Noticias Veracruz del 29 de julio 2026

Parece que una vez más se ha cumplido la regla de tres. Para que sepas más detalles, te explicaremos todo lo que se sabe sobre los lamentables hechos, artistas que son recordados por todos sus fieles seguidores.

¿Qué cantante murió hoy, 29 de julio del 2026?

La primera víctima de la regla de 3 de hoy miércoles 29 de julio se trata de Glen Hansard, un músico y cantautor, quien en los noventas se destacó por liderar la banda The Frames, siendo una importante figura en la música irlandesa, contando con múltiples álbumes. La causa de muerte fue un accidente en motocicleta.

Por otro lado, la siguiente muerte que se conoce es la de Vicent Belorgey, mejor conocido como DJ Kavinsky; su muerte ocurrió el 28 de julio, pero la noticia se dio a conocer al día siguiente; las causas de su inesperada muerte siguen siendo investigadas por las autoridades.

Por último, fue Javier Martín del Campo, un reconocido pionero del rock mexicano, falleciendo a sus 75 años. Músicos y cantantes ampliamente recordados por todos sus seguidores. La causa de su muerte no ha sido anunciada oficialmente.

¿Cómo inició la famosa regla de 3?

La regla de 3 se popularizó en 1959, cuando en un accidente aéreo murieron las celebridades de Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. La muerte de los 3 personajes generó mucho impacto en los usuarios debido a la magnitud de los artistas, catalogando ese momento como "El día que murió la música"

Desde entonces se tiene la creencia de que si una celebridad muere, van a ocurrir otras dos más en el mismo día o en un lapso corto de tiempo. Por eso, hoy miércoles 29 de julio se cumple la regla con el fallecimiento de los músicos y cantantes.