Reutiliza las cáscaras de naranja para hacer estuches o cajitas

Por lo general las cáscaras de naranja son tiradas a la basura, pero puedes darle otra oportunidad. En este caso te vamos a contar como reutilizarlas para hacer estuches o cajitas para darles un nuevo uso.

Noticias Hidalgo del 28 de julio 2026

Con algunos materiales que seguramente tienes en casa, podrás transformar las cáscaras en pequeñas cajitas o estuches ideales para guardar joyas, botones, monedas, alfileres o cualquier otro objeto pequeño.

¿Cómo reciclar las cáscaras de naranja?

Esta es una manera en la que puedes reducir los residuos en casa y poder darles una segunda vida a estos objetos que por lo general terminan en la basura. También puedes crear limpiadores o aromatizantes naturales para convertirse en originales objetos decorativos.

Ingredientes:



Cáscaras de naranjas, limones o toronjas limpias

2 frascos de vidrio de diferentes tamaños

Ligas elásticas

Procedimiento

Lo primero es cortar los cítricos por la mitad y retira cuidadosamente toda la pulpa, procurando no dañar la cáscara.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Después coloca la parte superior de la cáscara sobre un frasco que sea de mayor tamaño y fíjala con una liga elástica para que conserve su forma mientras se seca.

Vas a hacer el mismo procedimiento con la mitad inferior con ayuda de un frasco más pequeño que se ajuste a su tamaño.

Es importante que dejes que ambas piezas se sequen por completo en un lugar fresco y ventilado. Ten en cuenta que puede tardar hasta una semana en concretarse el efecto.

Cuando las cáscaras estén completamente secas y rígidas, retíralas de los frascos. Recorta los bordes si es necesario y lija suavemente las imperfecciones para obtener un acabado uniforme.

Una vez que esto haya cumplido su ciclo de secado puedes utilizarlo. Son una gran opción para llenarlo con joyas, botones, monedas o para cualquier otro objeto de tamaño pequeño que desees guardar. Sin dudas, esta es una forma muy interesante de tener estuches o cajitas.