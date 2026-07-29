La película KPop Demon Hunters cautivó a todo tipo de público, pese a que es un filme dirigido hacia los niños. Es por ello que hay fans de todas las edades y ahora, con el regreso a clases, pueden demostrarlo a través de personalizarlo en sus útiles escolares, como lo son estas 4 ideas para hacer pines y stickers para poner en el lapicero en este nuevo ciclo escolar. Mientras que en casa puedes hacer estas piñatas para festejar el cumpleaños de tu hijo.

Personalizar los útiles escolares ayuda a que muchos niños y adolescentes expresen sus gustos e identidad en el regreso a clases. La recomendación consiste en elaborar diseños originales basados en elementos como estrellas, micrófonos, corazones, rayos, notas musicales y paletas de colores neón que recuerdan el estilo visual de la producción de Netflix y que también puedes poner en marcha estas 4 ideas de stickers para decorar libros y cuadernos.

Las ideas de pines y stickers para el lapicero

1. Stickers caseros: Para ello necesitas papel adhesivo imprimible o etiquetas blancas. Primero se deben crear ilustraciones originales con colores rosa, morado, azul eléctrico y amarillo, tonalidades características de KPop Demon Hunters. Después, basta con recortar cada figura y cubrirla con papel adhesivo transparente para aumentar su resistencia al uso diario.

4 ideas para hacer pines y stickers de KPop Demon Hunters para decorar el lapicero antes del regreso a clases|IA

2. Pines ligeros: Se pueden hacer con foamy de colores, cartón reciclado y broches metálicos autoadheribles. Las figuras pueden ser micrófonos, alas, estrellas, auriculares o símbolos musicales inspirados en la película, siempre con diseños propios.

3. Etiquetas plastificadas: Esta opción te permite reutilizar materiales antes de adquirir nuevos productos, ya que esta práctica prolonga la vida útil de diversos objetos. Elegir elementos ligeros también ayuda a evitar que el cierre del lapicero sufra desgaste por exceso de peso.

4. Stickers tipo photocard: Diseña pequeñas tarjetas adhesivas con marcos de colores neón, efectos holográficos y frases motivacionales, las cuales combinan con la estética del K-pop y funcionan como decoración escolar.