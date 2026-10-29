Convierte el pan de muerto que te sobró en un delicioso tiramisú con esta guía paso a paso

El pan de muerto es uno de los alimentos tradicionales del Día de Muertos por lo que lo podemos ver presentes en las ofrendas. Sin embargo, cuando sobra muchos optan por desecharlos.

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Si te llega a pasar esto pues te vamos a contar cómo lo puedes transformar al pan de muerto en un delicioso tiramisú para aprovechar esta delicia de la gastronomía. Esta es una manera práctica de poder reutilizarlo y no desperdiciar.

¿Cómo transformar el pan de muerto en tiramisú?

Los materiales que debes tener en cuenta son los siguientes:

Para la base y el almíbar de café:



2 piezas medianas de pan de muerto (preferentemente de 1 o 2 días anteriores, tradicional de azúcar o ajonjolí)

1 taza de café espresso o café negro bien cargado (a temperatura ambiente)

2 cucharadas de licor de café, ron oscuro o licor de naranja (opcional)

1 cucharadita de extracto de vainilla

Para la crema de mascarpone:



250 g de queso mascarpone (o queso crema suavizado en su defecto)

1 taza de crema para batir (muy fría, con al menos 35% de materia grasa)

1/2 taza de azúcar glass o azúcar impalpable tamizada

La ralladura fina de media naranja (para realzar el aroma del pan)

Para la cubierta:



3 cucharadas de cacao amargo en polvo de buena calidad

Una pizca de canela en polvo (opcional, para el toque final)

El procedimiento para realizarlo es el siguiente

Vas a cortar el pan de muerto en rebanadas de aproximadamente 2 cm de grosor. Si quieres puedes usar los huesitos de decoración para colocarlo entre las capas intermedias o picarlos para colocarlo de adorno crujiente.

En un recipiente tendrás que mezclar el café espresso a temperatura ambiente con la vainilla y el licor. Deja a un lado para cuando lo debas utilizar.

Tienes que tomar un recipiente frío donde batirás la crema. Una vez que se formen picos suaves vas a incorporar el azúcar glass de apoco. Agrega el queso mascarpone con cucharadas y la ralladura de naranja. Bate a velocidad baja hasta que puedas obtener una crema firme. No batas en exceso.

Elige el molde donde vas a colocarlo y pasa cada rebanada de pan de muerto por la infusión de café (aproximadamente uno o dos segundos por lado). No lo dejes sumergido demasiado tiempo para evitar que la miga se deshaga.

Coloca la primera capa y encima pon la crema de mascarpone con una espátula. Vas a repetir el proceso las veces que sean necesarias.

Espolvorea el cacao amargo en polvo sobre toda la superficie, deja reposar en el refrigerador durante al menos dos horas antes de servir.