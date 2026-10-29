No las tires: 5 ideas creativas para reciclar latas de frijoles en tiernas macetas de fresita

Las latas de frijoles vacías pueden parecer desechos sin relevancia, pero con ciertas ideas creativas podemos crear todo tipo de manualidades. Para que dejes de tirarlas, te detallaremos 5 opciones que puedes hacer para transformarlas en tiernas macetas de fresita, diseño que se encargará de darle vida a tu jardín.

5 ideas para transformar latas de frijoles en tiernas macetas

Maceta colgante

Cuando tenemos plantas que podemos colgar, puede resultar complejo adquirir macetas especiales, en especial si contamos con poco presupuesto, pero no debemos preocuparnos, ya que podemos hacer unas con ayuda de las latas de frijoles vacías. Píntalas por afuera, realiza orificios a los laterales para añadir un cordón para colgar. Puedes pintarle algunas fresas o usar colores que hagan referencia a la fruta.

Maceta con dibujo de fresa

Si quieres un diseño clásico para las tiernas macetas de fresita, solamente puedes pintar la parte exterior en forma del fruto, agrega una base roja, algunos puntos amarillos para simular las semillas y en la parte superior añade la coronilla verde de sus hojas. Genuinamente tendrás una enorme fresa para tu jardín. Una de las ideas creativas más sencillas para hacer en tu casa.

Maceta con base de madera

Si no quieres que tu maceta quede directamente en el suelo, en las ideas creativas que puedes aplicar en tus tiernas macetas de fresita, es solamente agregarle una base de madera por abajo, solamente decora cómo quieras para después añadir la base, busca usar palitas que sean del mismo tamaño.

Maceta con carita Kawaii

Otros de los diseños que puedes hacer es el mismo diseño de fresa, pero agregando unos ojos tiernos, similares a los que aparecen en los animes. Para darle un toque más tierno a las latas de frijoles vacías, puedes añadir en la parte superior un pequeño tallo verde que simule el crecimiento del fruto rojo.

Diseño con más estilo

Si quieres algo que sea más llamativo, dentro de las ideas creativas que puedes escoger, se destaca un diseño en el que vemos varias fresas pintadas en las latas, todo sobre una base verde limón, además de unir los frutos con un tallo verde, una gran alternativa para quienes les gusta pintar y dibujar.