ÚLTIMA HORA: Kevyn Bicolor es SANCIONADO por su desempeño en el Huevo Dorado de La Granja VIP

Kevyn "Bicolor" Contreras nuevamente es sancionado, el Granjero fue castigado por su desempeño durante el juego para obtener el Huevo Dorado, encontrándose en el Equipo Rosa (Natalia Alcocer, Fernando Lozada, Pablo Montero, Manelyk y Kunno) haciendo todo tipo de bromas en su estación, situación que generó el enojo de sus demás y perjudicó al momento de no lograr la victoria en La Granja VIP.

Después del enojo de los Granjeros por su actitud en el juego para el Huevo Dorado, en La Gala Adal Ramones dio a conocer el castigo: Kevyn "Bicolor" pasa a estar NOMINADO junto a Natalia, Rafa y Niurka en la semana 8 de La Granja VIP.

¿Por qué Kevyn "Bicolor" Contreras había sido sancionado en La Granja VIP?

Kevyn "Bicolor" Contreras no es la primera vez que es sancionado en La Granja VIP, la primera vez ocurrió cuando le confesó a Julio Camejo el trato que había realizado con Adal Ramones a cambio de comida, aunque pensó que nadie se había enterado, no fue así. Ante su falta de palabra ante la promesa que había hecho, el Granjero fue posicionado a la Tabla de Nominados, castigo que igualmente recibió Julio.

Otra de las faltas que tuvo el Granjero recientemente, fue el lunes, ya que durante el circuito para clasificar al Juego del Capataz, no tomo el juego en serio, haciendo varias bromas para "perjudicar" a Julio. Ante el poco respeto que le dio al circuito, Adal Ramones les notificó que ambos eran castigados al no poder participar en dicho circuito.

Estas son las sanciones más recientes, pero no ha sido la primera vez que lo hace, ya que ha recibido varias llamadas de atención, varios problemas con otros Granjeros (Manelyk, Pascal y Azalia) y multas que han perjudicado el presupuesto semanal.

¿Quiénes están en la Tabla de Nominados?

Hasta el momento, en la Tabla de Nominados están Natalia Alcocer, Rafael Mercadante y Niurka, Granjeros que deben hacer todo lo posible para salvarse de la eliminación del domingo en La Gala, además de luchar por su permanencia en La Granja VIP.

Sin embargo, Niurka es la que no tiene tantas oportunidades, ya que la Granjera al no mostrar interés en el Duelo de Nominación, Adal Ramones la sancionó al explicarle que quedaría fijada a la placa hasta el domingo, así que está en total riesgo de eliminación el domingo.

