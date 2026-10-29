4 plantillas de stickers de Romance y Jinu de los Saja Boys de la película KPop Demon Hunters que puedes imprimir en casa para personalizar tus cuadernos

Si buscas sorprender a tu hija con un detalle relacionado a una de sus películas favoritas, no te pierdas estas opciones gratuitas de stickers que puedes imprimir estas plantillas desde casa en donde salen Romance y Jinu, dos de los personajes más queridos de KPop Demon Hunters, quienes forman parte de la temida agrupación conocida como Saja Boys.

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Desde hace más de un año, la película de KPop Demon Hunters le ha dado la vuelta al mundo entero y es que esta historia que nos trae a estos idols de la música KPop, combinados con la música y la animación le va valido para ser una de las más vistas de los últimos años, por lo que es común que las niñas quieran decorar sus útiles escolares como cuadernos con estos.

Plantillas de stickers de Romance de KPop Demon hunters

Uno de los personajes más queridos de la película de KPop Demon Hunters es Romance, el demonio por parte de los Saja Boys que busca robar almas junto a sus demás compañeros de grupo.

Es descrito como un personaje típico de K-Dramas, pues su aspecto lo hace lucir como un príncipe romántico con su corte de cabello estilizado así como su largo flequillo en forma de corazón y su cabello largo.

Plantillas de stickers de Romance y Jinu de KPop Demon hunters

Por otro lado tenemos a Jinu, quien es el líder de la agrupación de los Saja Boys, siendo el vocalista principal, compositor así como un demonio carismático que busca olvidar su pasado, en donde traicionó a la gente que más amaba, motivo por el cuál trabaja para Gwi-Ma.

Su personalidad lo han convertido en uno de los personajes más queridos de la película de KPop Demon Hunters y no solo por los fans, sino que incluso logró despertar sentimientos dentro de Rumi, aunque este aparentemente muere dentro de la película.