La Granja VIP nominados: ver GRATIS y EN VIVO La Asamblea de HOY, miércoles 28 de octubre; transmisión por internet para descubrir qué Granjeros obtienen más votos de nominación y podrían quedar eliminados esta semana

Otro Granjero o Granjera formará parte de la Tabla de Nominados después de La Asamblea de hoy, 28 de octubre del 2026, donde cada uno se encargará de hacer su voto y dejar una fuerte replica sobre su decisión en La Granja VIP. Por si fuera poco, se dará a conocer quién obtendrá el poder del Huevo Dorado, usando un poder que podría cambiar toda la estrategia de los equipos. Te traemos la transmisión online para que descubras quién tiene más votos en tiempo real y online.

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¿Quién salió de La Granja VIP el 25 de octubre?

El 25 de octubre del 2026, fue La Gala del domingo de eliminación, momento en el que se daría a conocer quién se iba de La Granja VIP después de dar a conocer los votos del público. En la Tabla de Nominados se encontraban:



Manelyk

Rafael Mercadante

Azalia Ojeda

Natalia Alcocer

Kunno

Al final de la velada, solamente quedaba Natalia Alcocer y Azalia Ojeda, momentos en los que se sintió el temor de ser eliminada. Sin embargo, finalmente se dio a conocer que Azalia era la Granjera que se despedía oficialmente del reality.