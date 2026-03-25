El Butterfly jubila al clásico corte bob: cómo lograr volumen y suavizar el rostro en pocos pasos

El universo de la peluquería vive en constante reinvención y este 2026 no es la excepción. Si durante años el corte bob clásico fue sinónimo de elegancia y practicidad, ahora una nueva versión más favorecedora comienza a ganar terreno: el Butterfly Bob o bob mariposa.

¿Relación tormentosa? Enrique Guzmán recuerda a Rocío Dúrcal y revela los problemas que enfrentó por su cercanía

Este corte de pelo es la evolución moderna del bob que promete volumen, movimiento y un efecto rejuvenecedor casi inmediato. Inspirado en el popular corte mariposa, este estilo adapta su esencia a una longitud más corta sin perder su sello distintivo: capas estratégicas que transforman por completo la textura del cabello.

Butterfly Bob: el corte tendencia 2026 que da volumen, rejuvenece y suaviza el rostro

El Butterfly Bob se caracteriza por su estructura en capas. Las más cortas se concentran en la parte superior y alrededor del rostro, mientras que las más largas se mantienen en las puntas. Esta técnica crea una sensación de movimiento constante, similar al aleteo de una mariposa, de donde surge su nombre.

Según estilistas, este corte es especialmente favorecedor para quienes tienen cabello fino, ya que genera un efecto visual de mayor densidad. Además, suaviza las facciones marcadas o angulosas, aportando equilibrio y armonía al rostro.

La estilista Jen Atkin, reconocida por trabajar con celebridades internacionales, ha señalado en diversas ocasiones que las capas bien trabajadas pueden cambiar completamente la percepción del volumen y la forma del rostro. En esa línea, el bob mariposa se posiciona como una opción ideal para quienes buscan un cambio visible sin perder longitud ni naturalidad.

¿Cómo peinar el Butterfly Bob?: claves para lograr el efecto volumen

Una de las grandes ventajas de este corte es su fácil mantenimiento. No requiere largas rutinas de peinado, pero sí algunos trucos clave para potenciar su efecto.

El primer paso es aplicar una pequeña cantidad de mousse o producto voluminizador sobre el cabello húmedo. Luego, con ayuda de un cepillo redondo, se deben secar las capas frontales hacia atrás. Este movimiento genera el característico efecto “bombshell”, aportando cuerpo y elevación en la zona superior.

El estilista británico Sam McKnight, referente de moda, destaca que el volumen bien dirigido en la parte superior del cabello puede transformar por completo un look, haciéndolo más moderno y sofisticado sin esfuerzo. Para finalizar, se puede sumar un toque de spray texturizante en medios y puntas para reforzar el movimiento natural.