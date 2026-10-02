6 ideas para hacer un álbum desplegable de Rumi, Mira y Zoey

Si buscas una manualidad especial para una fan de KPop Demon Hunters, crear un álbum desplegable inspirado en Rumi, Mira y Zoey puede ser una forma original de reunir ilustraciones, frases y pequeños recuerdos en un solo proyecto. Este tipo de álbum permite jugar con el papel, los colores y diferentes mecanismos para que cada sección aparezca de una manera distinta al abrirlo.

Ideas para hacer un álbum desplegable de Rumi, Mira y Zoey

Un álbum desplegable no tiene que ser complicado para resultar llamativo. Con cartulina, papel decorativo, fotografías o ilustraciones impresas y algunos elementos móviles puedes crear una pieza personalizada dedicada a las tres integrantes de HUNTR/X. Estas seis propuestas combinan diferentes formas de plegado para que cada página tenga un detalle especial.

1. Tríptico desplegable de Rumi, Mira y Zoey

Una de las opciones más sencillas consiste en dividir el álbum en tres paneles principales, uno para cada integrante. En el centro puedes colocar una ilustración grupal y, a los lados, una sección dedicada a Rumi, Mira y Zoey.

Utiliza una paleta diferente para cada personaje y agrega pequeñas estrellas, corazones o símbolos relacionados con su personalidad para distinguir cada espacio.

Álbum de KPop Demon Hunters estilo tríptico.|(Especial)

2. Álbum con fotografías que aparecen al abrirlo

Para conseguir un efecto sorpresa, puedes crear pequeños mecanismos pop-up. Al abrir cada página, una ilustración de Rumi, Mira o Zoey puede levantarse desde el centro.

La estructura puede hacerse con tiras de cartulina dobladas en forma de soporte. Después, solo tendrás que pegar las ilustraciones y decorar el fondo para crear una pequeña escena inspirada en KPop Demon Hunters.

Álbum con fotografías que aparecen al abrirlo.|(Especial)

3. Desplegable tipo acordeónEl

formato acordeón es perfecto para reunir varias ilustraciones sin ocupar demasiado espacio. Cada pliegue puede representar un momento o concepto diferente de las integrantes de HUNTR/X.

Puedes comenzar con Rumi, continuar con Mira y terminar con Zoey, dejando en la parte posterior una ilustración de las tres juntas. Los extremos del acordeón pueden decorarse con cintas para mantenerlo cerrado.

Álbum de KPop Demon Hunters estilo acordeón.|(Especial)

4. Álbum con bolsillos secretos

Si quieres añadir un elemento sorpresa, incorpora pequeños bolsillos de papel en algunas páginas. Dentro puedes guardar photocards, mensajes, mini ilustraciones o tarjetas con frases inspiradas en los personajes.

Una buena idea es asignar un bolsillo a cada integrante y utilizar pequeños sobres de colores para diferenciar las secciones.



5. Escenario desplegable de HUNTR/X

Convierte el álbum en un pequeño escenario de K-Pop. Al abrirlo, las tres integrantes pueden aparecer frente a un fondo inspirado en una presentación, con luces, estrellas y elementos decorativos.

Puedes colocar a Rumi en el centro y a Mira y Zoey a los lados, creando diferentes niveles de cartulina para dar profundidad. Unos pequeños detalles metálicos o de papel holográfico pueden simular las luces del escenario.

Álbum tipo escenario desplegable de HUNTR/X.|(Especial)

6. Álbum “tres momentos” con ventanas

Para terminar, puedes crear tres páginas con ventanas recortadas. Al abrir cada sección, aparecerá una ilustración diferente detrás de la ventana.

Rumi, Mira y Zoey pueden protagonizar una página cada una, mientras que una última sección reúne a las tres. Para cerrar el álbum, añade una portada con el nombre de HUNTR/X y algunos detalles inspirados en la estética de KPop Demon Hunters.

¿Cómo decorar el álbum desplegable?

Además de las ilustraciones, puedes utilizar stickers, papel holográfico, listones, estrellas, corazones y pequeñas photocards para darle personalidad. Lo importante es mantener una paleta de colores coherente para que todas las páginas formen parte del mismo diseño.

Así, un álbum desplegable puede convertirse en una manualidad sencilla pero muy especial, capaz de reunir a Rumi, Mira y Zoey en diferentes escenas y formatos, creando una pieza personalizada para cualquier fan de KPop Demon Hunters.