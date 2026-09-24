Qué hacer con las cajas de medicamentos vacías: el truco para ordenar objetos diminutos
¿Tienes cajas de medicamentos acumulándose en casa? Antes de tirarlas, descubre cómo puedes convertirlas en pequeños organizadores
Las cajas de medicamentos vacías suelen terminar directamente en la basura una vez que el producto se acaba. Sin embargo, antes de desecharlas, es posible darles un segundo uso y convertirlas en prácticos organizadores para mantener en orden los objetos pequeños que tenemos en casa. Esta sencilla idea permite aprovechar las cajas de cartón para crear separadores a la medida de los cajones. Además de ser una alternativa para reutilizar este material, puede ayudarte a tener en un solo lugar artículos como aretes, monedas, clips, tornillos o audífonos.
Cómo convertir las cajas de medicamentos en organizadores
Antes de tirar las cajas de medicamentos vacías, puedes aprovecharlas para crear pequeños compartimentos y mantener en orden esos objetos que suelen terminar mezclados dentro de los cajones. Con unas tijeras y un poco de cinta adhesiva o pegamento, es posible transformarlas en separadores sencillos y adaptarlos al espacio que tengas disponible.
- Para comenzar, retira con unas tijeras las solapas de la parte superior de cada caja. De esta manera, quedará una abertura rectangular que permitirá colocar y retirar con mayor facilidad los objetos que guardes dentro. Después, ajusta la altura de las cajas dependiendo del cajón donde quieras utilizarlas. Puedes recortar el cartón para que los pequeños compartimentos queden a la misma altura y aprovechen mejor el espacio disponible.
- Crea una cuadrícula para aprovechar mejor el espacio. Si necesitas más divisiones, puedes utilizar varias cajas. Colócalas una junto a otra y únelas con pegamento o cinta adhesiva hasta formar una especie de cuadrícula. Lo práctico de esta idea es que puedes acomodar los módulos según el tamaño del cajón y de los objetos que quieras guardar. Una vez listas, utiliza cada espacio para clasificar artículos pequeños. Por ejemplo, puedes destinar un compartimento para aretes, otro para monedas, uno más para clips y otro para tornillos o accesorios electrónicos.
- Un detalle importante antes de reutilizarlas. Antes de utilizar las cajas, revisa que no tengan información que pueda identificarte. Si aparecen datos personales, números, códigos de barras u otra información impresa relacionada con el medicamento, puedes retirarla, cubrirla o marcarla antes de convertir la caja en un organizador. Así, unas simples cajas que normalmente terminarían en la basura pueden transformarse en pequeños compartimentos para mantener tus cajones mucho más ordenados.