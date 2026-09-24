Qué hacer con las cajas de medicamentos vacías: el truco para ordenar objetos diminutos

Las cajas de medicamentos vacías suelen terminar directamente en la basura una vez que el producto se acaba. Sin embargo, antes de desecharlas, es posible darles un segundo uso y convertirlas en prácticos organizadores para mantener en orden los objetos pequeños que tenemos en casa. Esta sencilla idea permite aprovechar las cajas de cartón para crear separadores a la medida de los cajones. Además de ser una alternativa para reutilizar este material, puede ayudarte a tener en un solo lugar artículos como aretes, monedas, clips, tornillos o audífonos.

Cómo convertir las cajas de medicamentos en organizadores

Antes de tirar las cajas de medicamentos vacías, puedes aprovecharlas para crear pequeños compartimentos y mantener en orden esos objetos que suelen terminar mezclados dentro de los cajones. Con unas tijeras y un poco de cinta adhesiva o pegamento, es posible transformarlas en separadores sencillos y adaptarlos al espacio que tengas disponible.

