Qué hacer con el lateral del refrigerador: ideas para convertir una pared inútil en almacenamiento
Repisas, canastas y módulos estrechos aprovechan centímetros que suelen quedar vacíos
La lateral del refrigerador puede convertirse en una zona útil para guardar objetos de cocina sin ocupar otra pared completa. Entre las ideas está aprovechar el rincón con módulos extraíbles y canastas angostas, una solución especialmente útil en espacios reducidos. Mientras que esto puedes poner en el hueco entre la pared y la puerta del dormitorio con 4 ideas de almacenamiento que casi nadie considera.
No obstante, antes de poner manos a la obra, se debe revisar el manual del electrodoméstico para evitar accidentes. Un artículo de Whirlpool indica que los refrigeradores necesitan espacio para ventilación y que la distancia requerida cambia según el modelo. Mientras que esto puedes colgar arriba del espejo del dormitorio para aprovechar cada espacio vacío.
Así puedes ocupar la lateral del refrigerador
1. Repisa angosta: Una repisa vertical de poca profundidad aprovecha el espacio lateral sin convertirlo en un mueble voluminoso. Puede utilizarse para frascos de especias, sobres de condimentos, pequeños recipientes.
2. Carrito estrecho: Un carrito tipo despensa de pocos centímetros de ancho puede ocupar el hueco entre el refrigerador y otro mueble. El sistema permite sacar todo el contenido hacia el frente, algo útil cuando el espacio disponible tiene bastante profundidad.
3. Canastas: Estos objetos aprovechan la pared lateral sin recurrir a un mueble profundo. Una opción consiste en instalar dos o tres niveles y asignar cada uno a una categoría: paños, guantes para horno, bolsas reutilizables o accesorios de limpieza.
4. Panel lateral con ganchos: Otra alternativa consiste en utilizar un panel vertical con ganchos para objetos ligeros, siempre que la instalación respete las especificaciones del refrigerador y no interfiera con puertas, ventilación o conexiones.
En conclusión, las soluciones extraíbles ofrecen una ventaja concreta: aprovechan la profundidad. Los módulos estrechos junto al refrigerador pueden crear almacenamiento adicional en zonas que normalmente quedan sin uso. Así, un espacio lateral puede destinarse a despensa, utensilios o accesorios según las necesidades de cada cocina.