La lateral del refrigerador puede convertirse en una zona útil para guardar objetos de cocina sin ocupar otra pared completa. Entre las ideas está aprovechar el rincón con módulos extraíbles y canastas angostas, una solución especialmente útil en espacios reducidos. Mientras que esto puedes poner en el hueco entre la pared y la puerta del dormitorio con 4 ideas de almacenamiento que casi nadie considera.

No obstante, antes de poner manos a la obra, se debe revisar el manual del electrodoméstico para evitar accidentes. Un artículo de Whirlpool indica que los refrigeradores necesitan espacio para ventilación y que la distancia requerida cambia según el modelo. Mientras que esto puedes colgar arriba del espejo del dormitorio para aprovechar cada espacio vacío.

Qué hacer con el lateral del refrigerador: ideas para convertir una pared inútil en almacenamiento|IA

Así puedes ocupar la lateral del refrigerador

1. Repisa angosta: Una repisa vertical de poca profundidad aprovecha el espacio lateral sin convertirlo en un mueble voluminoso. Puede utilizarse para frascos de especias, sobres de condimentos, pequeños recipientes.

2. Carrito estrecho: Un carrito tipo despensa de pocos centímetros de ancho puede ocupar el hueco entre el refrigerador y otro mueble. El sistema permite sacar todo el contenido hacia el frente, algo útil cuando el espacio disponible tiene bastante profundidad.

3. Canastas: Estos objetos aprovechan la pared lateral sin recurrir a un mueble profundo. Una opción consiste en instalar dos o tres niveles y asignar cada uno a una categoría: paños, guantes para horno, bolsas reutilizables o accesorios de limpieza.

4. Panel lateral con ganchos: Otra alternativa consiste en utilizar un panel vertical con ganchos para objetos ligeros, siempre que la instalación respete las especificaciones del refrigerador y no interfiera con puertas, ventilación o conexiones.

En conclusión, las soluciones extraíbles ofrecen una ventaja concreta: aprovechan la profundidad. Los módulos estrechos junto al refrigerador pueden crear almacenamiento adicional en zonas que normalmente quedan sin uso. Así, un espacio lateral puede destinarse a despensa, utensilios o accesorios según las necesidades de cada cocina.