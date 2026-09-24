Qué poner debajo de la regadera del baño: 5 ideas para aprovechar el espacio

Los espacios de la casa pueden cumplir grandes funciones si se los utiliza con inteligencia. Ante esto es que te vamos a contar sobre cómo aprovechar el espacio debajo de la regadera del baño.

Pascal le pide a Julio que controle su cabeza porque ya rompió su confianza

Aquí te vamos a contar sobre 5 ideas para que puedas elegir qué colocar en la regadera del baño. Esto te ayudará a mantener el orden y mejorar la estética de tu casa de manera funcional.

¿Cómo decorar la regadera del baño?

Organizadores colgantes de reja (o tipo canastilla)

Esta es una gran idea para quienes no quieren perforar los azulejos ya que los organizadores colgantes se sujetan directamente del cuello de la regadera son la opción más rápida y funcional.

Allí podrás colocar los champús, acondicionadores y jabones para tenerlos a disposición sin ocupar espacio innecesario. Puedes elegir canastos con diseños de rejilla para asegurar que el agua pueda drenar de manera correcta y se evite la acumulación de humedad.

Nichos empotrados en la pared

Aquí tenemos una idea para hacer una remodelación, un nicho o hueco en la pared ya que es una alternativa moderna. Esta alternativa elimina el desorden visual y no obstruyen el paso cuando te bañas.

Se recomienda ubicar el nicho en la pared lateral u opuesta al flujo de agua para que los productos no se mojen en exceso y evitar que el espacio luzca sobrecargado.

Estos nichos son ideales.|Pinterest

Repisas de esquina con fijación por succión

Las esquinas dentro de la zona de ducha suelen ser zonas muertas que puedes rescatar fácilmente con estantes triangulares. Estos se instalan con ventosas de alta succión o adhesivos especiales que son a prueba de agua. Te recomendamos colocar dos o tres de forma vertical para poder multiplicar el almacenamiento.

Barras metálicas con canastas colgantes

Otra opción es instalar una barra de acero inoxidable debajo de la línea de la regadera, pero debe ser en un sitio donde no reciba el impacto directo del agua y allí puedes colgar pequeños contenedores.

Las canastas al estar unidas por ganchos o cuerdas se puede aprovechar bien la altura y estilizan el baño. Úsalas para organizar esponjas, cepillos corporales o juguetes de baño de los niños.

Plantas colgantes que aman la humedad

Por último, tenemos esta recomendación en la que no nos centramos en el almacenamiento en la zona de la regadera. Lo que puedes colocar son plantas como el eucalipto natural, los helechos o el potus ya que se benefician del vapor del agua y purifican el ambiente.

Estas plantas son ideales.|Pinterest

Puedes colgar ramas de eucalipto bajo el flujo indirecto de la regadera para que libere aceites esenciales con un aroma relajante en cada baño.