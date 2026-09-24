Muere famoso actor telenovelas y cine de forma MISTERIOSA; fue despedido con un doloroso mensaje

El medio artístico se encuentra de luto luego de que se diera a conocer la lamentable noticia de que el actor mexicano César Hurtado ha fallecido. La noticia fue compartida durante la noche del miércoles 23 de septiembre por la agencia Elevate, la agencia Elevatela agencia Elevate, misma que representaba al actor. Esta noticia ha generado gran conmoción en todo el público así como en colegas y amigos de Hurtado ya que la muerte ocurrió de forma inesperada. Por otro lado, César deja un legado muy importante ya que se desempeñó en áreas como cine, teatro y televisión.

¿De qué murió César Hurtado?

Hasta el momento se desconoce la causa que originó la muerte de César Hurtado ya que la agencia Elevate no detalló información sobre el fallecimiento. Por ahora no se sabe si el actor habría padecido alguna enfermedad o cuál fue la circuntancia exacta en la que ocurrió el fallecimiento, sin embargo la noticia ha tomado por sorpresa a muchas personas y en redes sociales ya circulan muchos comentarios llenos de condolencias y pesame para la familia.

Inoformación en proceso...