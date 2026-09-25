4 cortes de cabello shaggy que rejuvenecen y dan volumen al instante
Corte shaggy. Los 4 estilos para rejuvenecer el rostro y darle volumen al instante al cabello.
El diseño de nuestro cabello es tan importante como el de la ropa que utilizamos. Si queremos ofrecer una buena imagen y lucirnos a donde vamos, nuestra cabellera debe llamar la atención también y es que se trata de una parte muy importante de nuestra estética.
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Combinar el outfit elegido con un corte de cabello que resalte nuestras facciones o deje al descubierto nuestra personalidad, es la mejor estrategia para mostrarnos ante los demás. Es por eso que no solo las tendencias cobran protagonismo, sino también aquellos estilos que se ajustan a la perfección a nosotros.
Importancia del corte de cabello
Los expertos en belleza remarcan que elegir el corte de cabello adecuado es fundamental porque actúa como el marco principal del rostro, permitiendo resaltar las mejores facciones y equilibrar las proporciones naturales según la forma de la cara.
@kuchifarriel El shaggy llegó para quedarse 😌💕#shaggy #fyp #parati #corte #peru ♬ sonido original - Kuchi Farriel
Más allá de la pura estética, hay que entender que un buen corte de cabello es una extensión de nuestra identidad y estilo de vida que impacta directamente en la autoestima y la seguridad personal.
Corte shaggy que rejuvenecen
Por lo señalado anteriormente, debemos tener presente que al seleccionar un estilo que se adapte a nuestro tipo de pelo, garantizamos no solo una imagen externa favorecedora, sino también comodidad y confianza interior en el día a día.
Es por esto que hoy ponemos de relieve al corte de cabello shaggy y las siguientes cuatro variables que rejuvenecen y dan volumen al instante:
- Shaggy Bob (o "Shob"): Esta fusión entre el clásico corte bob a la altura de la mandíbula y las capas marcadas del estilo shag es perfecta para multiplicar el volumen en las raíces. Al llevar el peso hacia la parte superior, levanta visualmente el rostro y estiliza el cuello, creando un efecto antiedad inmediato que favorece especialmente a los cabellos muy finos o lacios.
- Shaggy Midi con flequillo cortina: La versión de longitud media (a la altura de los hombros o la clavícula) acompañada de un flequillo abierto estilo cortina es la combinación maestra para suavizar las facciones. El flequillo se integra a la perfección con las capas laterales, enmarcando la mirada y disimulando las líneas de la frente, mientras que las capas internas dan textura y cuerpo a la melena.
- Curly Shag (Shaggy rizado): Diseñado específicamente para melenas onduladas o rizadas, este corte aprovecha la textura natural del cabello para potenciar su forma. Las capas cortas en la coronilla evitan el temido "efecto triángulo" y distribuyen el volumen de forma equilibrada, logrando unos rizos definidos, elásticos y con un aire juvenil lleno de personalidad.
- Long Shag (Shaggy largo con capas invisibles): Para quienes se resisten a perder longitud, esta opción mantiene el largo por debajo del pecho pero incorpora capas internas muy sutiles que aligeran el peso de la melena. Aporta movimiento y un extra de textura sin vaciar demasiado las puntas, logrando que el cabello largo no se vea lánguido ni pesado, aportando luz y una caída muy natural.