3 cortes en capas cortas que disimulan las canas y no requieren retoque diario

El cuidado de nuestro cabello es tan importante como el de nuestro cuerpo. Esto no solo apunta a su estética sino también a su salud por lo que todos los esfuerzos que podamos implementar para su mantenimiento resultan positivos.

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El cabello es una parte preponderante cuando de imagen se trata y es que el corte y el peinado que elegimos lucir marcan una gran diferencia. No necesariamente para eventos especiales, sino que es algo del día a día.

¿Por qué aparecen las canas?

Con el paso de los años, nuestra cabellera puede mostrar algunos cambios significativos. La aparición de canas es uno de ellos y los expertos señalan que esto se deba a la pérdida progresiva de melanina, el pigmento natural que le da color al cabello.

Es interesante comprender que, con el paso del tiempo, los melanocitos disminuyen su actividad o dejan de funcionar por completo. Por lo tanto, al formarse la hebra de pelo sin este pigmento, crece de un color transparente o blanco que, al reflejarse con la luz, percibimos como cana.

Cortes para disimular canas

Tras lo señalado, los expertos remarcan que las canas no tienen por qué ser una razón para depender del tinte constante ni del peinado diario perfecto. En este punto, advierten que cada vez más personas eligen integrarlas con naturalidad en su look, aprovechando la versatilidad y el volumen que ofrecen los cortes en capas.

Es en este marco que optar por un estilo de corte de cabello en capas cortas es la mejor opción para quienes buscan practicidad y movimiento sin esfuerzo. Por ello, a continuación te presentamos tres cortes en capas cortas ideales para disimular el crecimiento de las canas y lucir impecable día a día sin necesidad de retoques continuos:

Pixie desfilado con textura

Este clásico atemporal se adapta de maravilla cuando se busca un estilo fresco y desenfadado. Al cortar las capas cortas con puntas desfiladas sobre la corona y las sienes, las canas quedan distribuidas irregularmente, imitando el efecto de unas mechas o reflejos luminosos naturales.

Por qué disimula las canas: El movimiento que generan las capas superiores rompe las líneas marcadas de la raíz, por lo que las canas se integran con el resto del cabello.

Mantenimiento diario: Prácticamente nulo. Solo basta con moldear ligeramente con las manos al salir de la ducha o aplicar unas gotas de sérum para definir las puntas.

Bixie (Pixie-Bob) escalonado

A medio camino entre la practicidad del pixie y la elegancia del bob, este corte combina capas cortas en la nuca y el volumen superior con mayor longitud hacia el rostro. Sus capas escalonadas aportan mucho volumen en la zona superior, que es justamente donde las canas suelen ser más visibles.

Por qué disimula las canas: Al no tener una raya fija ni caer en un solo bloque, el cabello cae de forma multidireccional, ocultando las zonas con mayor acumulación de canas y dándoles un aspecto brillante y juvenil.

Mantenimiento diario: Cero secador o plancha. Su propia estructura mantiene la forma naturally; basta con secar con toalla y acomodar con los dedos.

Shag corto (Short Shaggy)