¿Quieres que tus ojos se vean más grandes? 5 trucos de maquillaje fáciles que transforman tu mirada

Si quieres que tus ojos se vean más grandes, hay 5 trucos de maquillaje que puedes incorporar fácilmente a tu rutina: iluminar el lagrimal, utilizar lápiz beige en la línea de agua inferior, difuminar sombras hacia arriba, levantar las pestañas y elegir un delineado fino que alargue la mirada. Estas técnicas crean contrastes estratégicos que ayudan a dar una apariencia más abierta.

Kunno ya no soporta a Julio Camejo y expone un DESAGRADABLE HÁBITO que lo molesta en La Granja VIP (VIDEO)

El secreto está en distribuir la luz y las sombras de manera equilibrada para lograr una mirada de impacto. En lugar de cubrir todo el párpado con colores oscuros o delinear el contorno completo, conviene destacar determinadas zonas y dejar otras más despejadas.

La maquilladora profesional Nikki DeRoest, fundadora de la marca de belleza Ciele y reconocida por su trabajo con celebridades, es una referencia del maquillaje contemporáneo que combina técnicas de definición con acabados luminosos. Adaptar estos recursos a cada rostro permite conseguir un resultado natural y favorecedor.

¿Qué trucos de maquillaje hacen que los ojos parezcan más grandes?

Estas 5 técnicas son fáciles de probar y pueden adaptarse a distintos estilos, desde un maquillaje discreto para el día hasta uno más definido para la noche.



Ilumina el lagrimal: aplica una pequeña cantidad de sombra champán, beige claro o marfil en la esquina interna del ojo. El punto de luz aporta frescura y ayuda a que la mirada parezca más despierta. Usa lápiz beige en la línea de agua inferior: un tono beige suave puede reducir visualmente el enrojecimiento y crear una apariencia más abierta. Si prefieres un acabado discreto, evita los blancos demasiado intensos, que pueden generar un contraste artificial. Difumina las sombras hacia arriba: aplica un tono medio en la cuenca y difumínalo ligeramente hacia el extremo exterior, en dirección a la cola de la ceja. Esta técnica aporta profundidad sin cerrar visualmente el párpado. Riza las pestañas y aplica máscara: utiliza un rizador antes de aplicar la máscara y concentra el producto en las pestañas superiores. Unas pestañas levantadas dejan más visible el párpado y ayudan a abrir la mirada. Elige un delineado fino y ascendente: traza una línea cerca de las pestañas superiores y alarga suavemente el extremo exterior. Evita engrosar demasiado el trazo, especialmente si tienes poco espacio visible en el párpado móvil.

¿Cómo adaptar el maquillaje para agrandar visualmente los ojos?

La maquilladora Lisa Aharon, conocida por su trabajo editorial y con celebridades, es una referencia profesional en técnicas de maquillaje personalizadas. La elección de colores, texturas y trazos debe responder a la estructura del rostro. Para adaptar estos trucos, recomienda estas pautas:



Ojos encapotados: trabaja las sombras con los ojos abiertos para comprobar que el difuminado siga siendo visible.

trabaja las sombras con los ojos abiertos para comprobar que el difuminado siga siendo visible. Ojos pequeños: prioriza los puntos de luz y evita rodearlos por completo con delineador negro grueso.

prioriza los puntos de luz y evita rodearlos por completo con delineador negro grueso. Ojos redondos: concentra el delineado en el tercio exterior para aportar un efecto ligeramente alargado.

concentra el delineado en el tercio exterior para aportar un efecto ligeramente alargado. Ojos caídos: dirige el difuminado hacia arriba y evita prolongar el rabillo hacia abajo.

Cabe mencionar que no necesitas utilizar los 5 trucos al mismo tiempo. Comienza por 1 o 2 y observa cómo cambia el resultado. La clave es realzar la mirada respetando su forma natural y elegir las técnicas con las que te sientas más cómoda.