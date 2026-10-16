¿Cómo comenzó la carrera de Kevyn “Bicolor” en el entretenimiento? Antes de ingresar a La Granja VIP

Kevyn Contreras, conocido como “Bicolor” en La Granja VIP, llegó al reality con una trayectoria que comenzó mucho antes de convertirse en una figura reconocida de las redes sociales. Originario de Monterrey, Nuevo León, el comediante descubrió desde pequeño su interés por hacer reír e imitar personajes, habilidades que posteriormente se convertirían en la base de su carrera artística. Antes de convivir con otras celebridades y enfrentarse a las actividades de la granja, el regiomontano ya había explorado distintos espacios del entretenimiento. Su historia comenzó durante la infancia, cuando tuvo la oportunidad de acercarse a la formación artística y dar sus primeros pasos frente a las cámaras.

De los programas infantiles a los escenarios de comedia

El primer acercamiento de Kevyn Contreras a la televisión ocurrió cuando era niño. Su mamá lo inscribió en una escuela de talento artístico, experiencia que le abrió las puertas a un programa infantil de Canal 28, en Monterrey.

Esa oportunidad representó uno de sus primeros contactos con el medio, antes de que desarrollara profesionalmente su faceta como comediante e imitador. Con el paso del tiempo, Kevyn encontró en el humor una forma de conectar con el público y comenzó a abrirse camino en presentaciones en vivo. Su carrera también lo llevó a participar como telonero de comediantes como Brincos Dieras y Zagar, experiencias que le permitieron desenvolverse ante distintas audiencias y ganar experiencia sobre el escenario.

TikTok y los espectáculos que impulsaron su carrera

Además de sus presentaciones en vivo, Kevyn amplió su presencia mediante las plataformas digitales. En TikTok e Instagram comparte videos de humor, imitaciones y sketches, formatos con los que ha logrado acercarse a una audiencia que va más allá de Monterrey. Su trabajo también se ha extendido a proyectos de mayor alcance, con presentaciones en recintos como la Arena Monterrey y el Lunario del Auditorio Nacional. En 2024 comenzó una gira en solitario y, durante 2025, realizó el tour No me dejen solo, con fechas en México y Estados Unidos.

Su llegada a La Granja VIP

Después de construir una carrera entre escenarios, televisión y redes sociales, Kevyn Contreras se incorporó a la segunda temporada de La Granja VIP. Su participación representó una nueva experiencia profesional: convivir permanentemente con otras figuras públicas en un entorno alejado de su dinámica habitual de trabajo. Así, antes de convertirse en uno de los participantes del reality, “Bicolor” ya había recorrido varias etapas del entretenimiento, desde sus primeras oportunidades en televisión hasta sus propios espectáculos de comedia.