Los 4 cortes de pelo mullet que están en tendencia

Sin dudas el mullet fue uno de los cortes predilectos de los 80 ya que se usó tanto en hombres como mujeres. Hubo un tiempo en el que estuvo “desaparecido” pues este 2026 ha vuelto con todas las fuerzas.

Este es un estilo que se caracteriza por tener la parte trasera más larga que la superior y los lados muy cortos, con un aspecto rebelde y fresco. Actualmente se usa más suavizado con más capas y menos contraste.

¿Cuáles son los cortes de pelo mullet en tendencia?

El mullet para pelo corto está muy de moda

Este es un estilo para quienes buscan un cambio radical. Es un look moderno y fresco que, además, resulta fácil de peinar. Se lleva con flequillo desaliñado, patillas marcadas y siempre cae sobre la nuca.

Luce el corte mullet este 2026 con flequillo abierto

Otra de las opciones es llevarla con flequillo abierto. Es un estilo que ayuda a suavizar la estructura del corte y a enmarcar el rostro. Es un look desenfadado y, al mismo tiempo, femenino que aporta movimiento y ligereza.

Mullet para media melena

Luego nos encontramos con un estilo a media melena que es ideal para quienes no quieren un contraste demasiado marcado debido a que mantiene el efecto escalonado de forma sutil. En este look, la diferencia entre la parte delantera y trasera no es tan extrema.

Con la versión glam del corte mullet derrocharás estilo

Para las que buscan un poco más de sofisticación, este es el look ideal. La versión glam de este corte, apuesta por las capas pulidas, un acabado brillante y un styling más trabajado. Pruébala si quieres derrochar estilo este 2026.

Estos son los cortes predilectos para esta primavera por lo que quienes deseen arriesgarse y tener un gran cambio pues es el estilo ideal.

