Los 3 cortes de pelo corto que estilizan el cuello y rejuvenecen al instante

El pixie largo, el bixie y el bob francés son 3 de los cortes de pelo corto que pueden ayudar a estilizar visualmente el cuello y aportar una apariencia más fresca. Al dejar despejada parte de esta zona, estos estilos crean una sensación de mayor longitud, mientras que las capas, el volumen estratégico y los mechones que enmarcan el rostro contribuyen a suavizar las facciones.

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El efecto rejuvenecedor de los cortes de pelo no depende de la edad, sino de cómo se construye el look. Los estilistas suelen tener en cuenta la textura del cabello, la forma del rostro, el nacimiento del pelo y las proporciones del cuello antes de elegir el largo y la distribución del volumen.

¿Cuáles son los 3 mejores cortes de pelo corto para estilizar el cuello?

Estas 3 alternativas permiten jugar con diferentes niveles de volumen y movimiento para conseguir una silueta más ligera y actual.



Pixie largo: mantiene los laterales y la nuca relativamente despejados, mientras deja mayor longitud en la parte superior y en el flequillo. Esta combinación permite elevar visualmente la zona superior de la cabeza y alargar la apariencia del cuello. Además, el flequillo puede llevarse hacia un lado para suavizar las facciones.

Bixie: combina características del pixie y del bob, por lo que resulta una alternativa intermedia para quienes quieren un corte corto sin llegar a llevar el cabello demasiado pegado a la cabeza. Las capas aportan movimiento alrededor del rostro y permiten conservar algo de longitud en los laterales.

Bob francés corto: suele terminar alrededor de la mandíbula o ligeramente por encima, con una estructura definida y un acabado que puede llevarse liso, ondulado o con textura. Al despejar la zona posterior del cuello y concentrar el volumen en la parte superior, consigue una silueta elegante y ligera.

El estilista Chris McMillan, conocido por trabajar con numerosas celebridades, ha señalado en distintas ocasiones la importancia de adaptar el look capilar a las características individuales de cada persona en lugar de seguir una única fórmula. En los cortes cortos, esta personalización resulta especialmente importante porque pequeños cambios en la nuca, los laterales o el flequillo pueden modificar notablemente el resultado.

¿Cómo elegir un corte corto que rejuvenezca y favorezca el cuello?

La clave está en evitar que el corte se limite a reducir centímetros. Para conseguir un efecto visual equilibrado, los profesionales recomiendan observar qué zonas se quieren destacar y cuáles se prefieren suavizar.



Para un cuello visualmente más largo: una nuca despejada y ligeramente graduada puede crear una línea más limpia entre el cabello y los hombros.

una nuca despejada y ligeramente graduada puede crear una línea más limpia entre el cabello y los hombros. Para aportar movimiento al rostro: las capas suaves o un flequillo lateral permiten evitar un acabado excesivamente rígido y enmarcan las facciones.

las capas suaves o un flequillo lateral permiten evitar un acabado excesivamente rígido y enmarcan las facciones. Para cabellos finos: el bixie puede ser una buena alternativa porque las capas cortas ayudan a generar sensación de cuerpo sin necesitar una melena larga.

el bixie puede ser una buena alternativa porque las capas cortas ayudan a generar sensación de cuerpo sin necesitar una melena larga. Para cabellos lisos: el bob francés puede aprovechar la caída natural de la fibra para conseguir una silueta pulida y sofisticada.

el bob francés puede aprovechar la caída natural de la fibra para conseguir una silueta pulida y sofisticada. Para cabellos ondulados: un pixie largo o un bixie permiten aprovechar la textura natural y conseguir un acabado desenfadado con poco esfuerzo.

Cabe mencionar que los especialistas en peluquería aconsejan evitar la idea de que existe un corte que rejuvenece automáticamente a todas las mujeres. El efecto depende de la armonía entre largo, volumen, textura y facciones.