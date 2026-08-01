5 cortes de pelo con flequillo corto, ideales para lucir en verano

Si buscas un cambio de look para la temporada de calor, los cortes de pelo con flequillo corto son una excelente alternativa. Además de rejuvenecer las facciones y dar personalidad al peinado, pueden adaptarse a melenas cortas, medias o largas.

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La clave está en elegir un diseño que respete la textura natural del cabello y requiera poco mantenimiento. Los estilistas coinciden en que el flequillo corto no solo es una tendencia, sino también una herramienta para aportar movimiento y equilibrio al rostro.

Cuando está bien diseñado, puede suavizar las facciones, destacar la mirada y ofrecer un acabado ligero, perfecto para los días más cálidos. Estos son los looks que marcan tendencia en el verano 2026.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo con flequillo corto para el verano?

Estos son 5 estilos que destacan por su versatilidad y su facilidad de peinado.



Pixie con flequillo corto: combina laterales más cortos con un flequillo ligero que enmarca la frente. Es ideal para quienes buscan un look fresco, moderno y muy fácil de mantener durante el verano. French bob con flequillo recto: el clásico bob francés a la altura de la mandíbula adquiere un aire parisino cuando se combina con un flequillo corto y definido. Aporta elegancia y un aspecto desenfadado al mismo tiempo. Shag corto con microflequillo: el corte shag incorpora capas marcadas y textura natural, mientras que el microflequillo añade un toque contemporáneo. Es una excelente opción para cabellos ondulados o con movimiento. Bixie con flequillo desfilado: la mezcla entre bob y pixie sigue siendo una de las grandes tendencias. El flequillo corto y desfilado suaviza el conjunto y permite peinados versátiles sin demasiado esfuerzo. Media melena con flequillo corto texturizado: para quienes no desean renunciar al largo, una melena a la altura de los hombros con un flequillo corto y ligero aporta frescura y dinamismo sin perder feminidad.

El peluquero francés David Mallett recomienda personalizar el flequillo según la forma del rostro y evitar líneas excesivamente rígidas para conseguir un resultado más natural y favorecedor.

¿Cómo mantener un flequillo corto impecable durante el verano?

El calor, la humedad y la transpiración pueden afectar el aspecto del flequillo. Estos son algunos cuidados específicos:



Lavar únicamente el flequillo cuando sea necesario: al estar en contacto con la frente, suele ensuciarse antes que el resto del cabello.

al estar en contacto con la frente, suele ensuciarse antes que el resto del cabello. Utilizar productos ligeros: espumas o sprays texturizantes ayudan a mantener el movimiento sin apelmazar.

espumas o sprays texturizantes ayudan a mantener el movimiento sin apelmazar. Secarlo rápidamente: un cepillo redondo pequeño o el secado al aire, según el tipo de cabello, permiten controlar su forma.

un cepillo redondo pequeño o el secado al aire, según el tipo de cabello, permiten controlar su forma. Programar retoques periódicos: el flequillo corto pierde su estructura más rápido, por lo que conviene recortarlo cada tres o cuatro semanas.

el flequillo corto pierde su estructura más rápido, por lo que conviene recortarlo cada tres o cuatro semanas. Proteger el cabello del sol: los protectores capilares con filtros UV ayudan a conservar la hidratación y el brillo durante la temporada estival.

La firma profesional L'Oréal Professionnel destaca que los cortes con flequillo funcionan mejor cuando el cabello mantiene una buena hidratación y un acabado brillante. Estos factores realzan la textura y el movimiento natural.

Asimismo, Aveda (marca especializada en cuidado capilar profesional) recomienda utilizar tratamientos hidratantes ligeros durante el verano para evitar que el flequillo se encrespe por efecto de la humedad. En definitiva, estos looks son una apuesta segura para quienes desean renovar su imagen en los meses más calurosos.