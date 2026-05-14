Los 3 cortes de pelo con flequillo que quedan bien en las mujeres con rizos

Los 3 cortes de pelo con flequillo que mejor funcionan en mujeres con rizos son el curly shag, el bob rizado con flequillo y el corte en capas largas con fleco tipo curtain bangs. Estos estilos respetan la textura natural del cabello, distribuyen mejor el volumen y aportan una imagen fresca, moderna y muy favorecedora.

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El secreto no está en eliminar el volumen, sino en trabajarlo a favor del rostro. Los expertos recomiendan adaptar el flequillo según el patrón del rizo, la densidad del cabello y la forma facial para conseguir un acabado natural y fácil de mantener.

Estilistas internacionales como Lorraine Massey, referente del cuidado del cabello rizado y creadora del método Curly Girl, además de Vogue Beauty y el estilista de celebridades Vernon François, coinciden en que los rizos y el flequillo pueden ser una combinación ganadora cuando el corte está bien diseñado.

¿Cuáles son los 3 mejores cortes con flequillo para mujeres con rizos?

Estos 3 estilos están entre los más recomendados por expertos.



Curly shag: capas estratégicas que potencian el volumen natural. Este corte combina capas desestructuradas, movimiento natural y el flequillo ligero y texturizado. Es ideal para rostros ovalados, alargados y cabellos con rizos medianos o definidos. Su principal ventaja es que aporta una imagen juvenil y moderna.

Bob rizado con flequillo: equilibrio entre estructura y frescura. Este estilo suele llegar a la mandíbula o un poco por debajo del mentón. El flequillo puede llevarse abierto, desfilado o con textura natural. Es perfecto para resaltar facciones y darle protagonismo a la mirada.

Capas largas con curtain bangs rizados: suaviza el rostro sin perder longitud. El flequillo cortina crea un marco natural alrededor del rostro y funciona especialmente bien en cabellos con mucha densidad, ondas marcadas y rizos sueltos.

¿Qué recomiendan los estilistas antes de cortar un flequillo en cabello rizado?

La técnica es fundamental para lograr un buen resultado.



Cortar el cabello en seco: permite ver el comportamiento real del rizo. Según Lorraine Massey, cortar rizos mojados puede alterar el resultado final por el encogimiento natural.

permite ver el comportamiento real del rizo. Según Lorraine Massey, cortar rizos mojados puede alterar el resultado final por el encogimiento natural. Respetar la dirección del rizo: cada mechón tiene una caída diferente. Un estilista especializado puede identificar zonas con más volumen, encogimiento natural y patrones de crecimiento.

cada mechón tiene una caída diferente. Un estilista especializado puede identificar zonas con más volumen, encogimiento natural y patrones de crecimiento. Evitar cortar demasiado corto al inicio: los rizos tienden a subir una vez secos.

¿Cómo peinar flequillos en cabello rizado?

Usar crema definidora: ayuda a controlar el encrespamiento.

ayuda a controlar el encrespamiento. Secar con difusor: mantiene la forma natural.

mantiene la forma natural. No cepillar en seco: evita frizz y pérdida de definición.

Según el estilista Vernon François, el flequillo en cabello rizado debe trabajarse como una extensión natural del corte, no como una sección separada. Lejos de ser una tendencia complicada, este elemento del look puede convertirse en uno de los mejores aliados de las mujeres con rizos.