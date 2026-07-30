Qué hacer con una esquina vacía: 6 ideas para convertirla en el rincón más bonito de tu casa
Si sientes que estás desperdiciando un espacio de tu hogar por una esquina vacía y sin personalidad, entonces estas técnicas de decoración serán tus favoritas.
Hay espacios que parecen difíciles de decorar y terminan convirtiéndose en zonas sin propósito, ni para la decoración ni para el orden. Es el caso de la esquina vacía que suele haber en la sala o habitaciones, y que para muchas personas representan un desperdicio y necesitan de una transformación urgente con las tendencias para interiores que están arrasando en 2026.
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Crea un rincón de lectura. Si los libros son tu mayor pasatiempo y te pasa que no logras concentrarte en las páginas por todo el ruido que hay a tu alrededor, prueba armando un cómodo rincón de lectura en casa. Necesitas un sillón cómodo y un par de repisas para que pongas tus títulos preferidos. Una lámpara cálida también te será de mucha utilidad para relajarte, según el portal especializado House Beautiful.
- Transformar una esquina vacía en la "zona de café". Para los fanáticos del café y las bebidas calientes, la rutina de prepararlos y tomarlos en calma es casi sagrada. Así que si tienes un espacio que no usas en la sala, puedes acondicionarlo con una barra donde poner la cafetera y frascos. Para completar el set, una silla y una mesita circular.
Con plantas para interiores. La naturaleza es una de las mejores alternativas para adornar la casa con un estilo delicado y sin gastar demasiado. Pon una maceta grande en la esquina que está completamente vacía y alrededor ir colocando especies más pequeñas, pero con hojas frondosas para que parezca un mini jardín, que de acuerdo con The Goodlife Center, tiene entre sus ventajas la capacidad de hacer que el ambiente se sienta fresco.
- Bar casero. Siguiendo un concepto parecido al de la "esquina de café", también está la opción de aprovechar las esquinas vacías para instalar un pequeño bar casero. Lo principal es que consigas un mueble tipo esquinero con puertas y repisas de vidrio para que acomodes tus bebidas favoritas. No te olvides de incluir vasos, copas y herramientas para "mixear" los tragos.
Como "galería" personal. Si eres amante del arte, pero no tienes colgados tantos cuadros y pinturas como te gustaría, la idea de tener tu propia galería en el hogar te hará alucinar. Elige una esquina vacía que no tenga mucho ruido visual en el perímetro y acondiciona cada centímetro como un pequeño museo, lo que tal como explica BIG Walls Décor, hará que sea el rincón con más personalidad y desborde elegancia.
- Muebles altos con repisas para poner fotos y adornos. Cuando la esquina vacía que tienes libre en alguna habitación no es tan grande, está la opción de comprar muebles con acomodo vertical y de buena altura. El chiste es que cuente con varias repisas para que tengas espacio donde poner fotos, adornos, plantas y cualquier otro elemento decorativo que se te ocurra.