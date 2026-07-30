Qué hacer con una esquina vacía: 6 ideas para convertirla en el rincón más bonito de tu casa

Hay espacios que parecen difíciles de decorar y terminan convirtiéndose en zonas sin propósito, ni para la decoración ni para el orden. Es el caso de la esquina vacía que suele haber en la sala o habitaciones, y que para muchas personas representan un desperdicio y necesitan de una transformación urgente con las tendencias para interiores que están arrasando en 2026.

¿Cómo aprovechar una esquina vacía en un cuarto? Las 6 opciones de diseño más bonitas para que tu hogar se vea precioso