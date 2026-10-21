3 cortes shaggy con textura para disimular la frente y dar juventud al rostro a los 50

La edad es solo uno de los factores que se deben de tener en cuenta a la hora de elegir un corte de cabello. Esto es lo que los expertos en belleza remarcan cuando se les consulta sobre las nuevas tendencias y lo que nos conviene.

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El cabello es uno de los puntos más importantes de la imagen de las personas y es por eso que saber escoger el estilo de corte, peinado y color resulta fundamental. Cualquier cambio, por más pequeño que parezca, puede generar grandes transformaciones en cómo nos vemos y cómo nos ven los demás.

¿Qué es el corte shaggy?

Es en este punto que muchos estilos logran convertirse en tendencia, mientras que otros son considerados como clásicos y no pierden vigencia. En este marco, hoy ponemos de relieve al corte shaggy, o shag, un estilo icónico que nació en los años 70 y que ha vuelto con mucha fuerza gracias a su versatilidad y dinamismo.

#look #HAIRCUT #paratí #Fashionstyle ♬ sonido original - betty.lazcano @betty.lazcano El corte Shaggy (o Shag) es el rey de la versatilidad. Su esencia son las capas degradadas, las puntas desfiladas y mucha textura, lo que lo convierte en un estilo "desenfadado" pero muy chic. ✂️ El Shaggy según el largo del cabello 1. Shaggy Corto (Short Shag / Bob Shag) Es una mezcla entre un Pixie crecido y un Bob con muchas capas. Enmarca mucho el rostro y suele llevar un flequillo cortina o desfilado. Para quién: Ideal para quienes buscan volumen inmediato. Si tienes el cabello fino, este largo visualmente duplica la cantidad de pelo. 2. Shaggy Mediano (Midi Shag) Es la versión más clásica y popular, justo a la altura de los hombros o clavículas. El estilo: Las capas se concentran en la parte superior y media para dar movimiento sin perder la forma. Para quién: Es perfecto para cabellos ondulados o rizados, ya que define la onda natural sin esfuerzo. 3. Shaggy Largo (Long Shag) Para quienes no quieren sacrificar el largo pero están cansadas de una melena pesada y sin vida. El estilo: Se trabaja con capas largas y desfiladas que quitan peso y aportan mucha ligereza. La respuesta corta es: ¡A todas! Pero el Shaggy cumple funciones diferentes según la etapa de la vida: A los 20 y 30 años: Estilo y Actitud En las más jóvenes, el Shaggy aporta un aire rebelde, boho y moderno. Es el corte ideal para quienes no quieren pasar horas peinándose, ya que su belleza reside en que se vea "despeinado" de forma intencional. A los 40 y 50 años: Efecto Lifting y Frescura Aquí es donde el Shaggy hace magia. Al tener capas que se sitúan a la altura de los pómulos y los ojos, ayuda a "levantar" las facciones. Aporta una frescura que los cortes rectos y pesados suelen quitar. Es un corte que comunica dinamismo y modernidad. A los 60 años y más: Volumen y Juventud Con el tiempo, el cabello tiende a perder densidad. El Shaggy es el mejor aliado para disimular la pérdida de volumen. El flequillo desfilado, además, es excelente para suavizar las líneas de expresión de la frente y darle un marco muy dulce al rostro. #beauty

El corte shaggy se caracteriza por un degradado de capas desfiladas y texturizadas que aportan volumen en la parte superior y desenfado en las puntas. Además, su acabado despeinado e informal favorece un movimiento natural sin necesidad de peinados rigurosos ni excesivo mantenimiento.

Cortes shaggy antiage

Tras lo señalado, y retomando lo enunciado al comienzo de este artículo, desde el rubro precisan que a partir de los 50 años el estilo shaggy se convierte en un gran aliado antiedad. Esto se debe a que enmarca las facciones, suaviza los rasgos y aporta vitalidad al rostro.

Los expertos afirman que la clave para disimular la frente y rejuvenecer la apariencia está en combinar las capas del corte shaggy con un flequillo estratégicamente diseñado para equilibrar las proporciones faciales. Por lo tanto, a continuación se detallan tres variantes de este corte de cabello antiage:

