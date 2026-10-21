Muere reconocido fisicoculturista tras desvanecerse durante una competencia; esto se sabe

La industria del deporte se viste de luto una vez más. Muere el fisicoculturista de 33 años Mateusz Chmura tras desplomarse en plena competencia. Los hechos sucedieron el domingo, 19 de octubre, en el Centro Internacional de Telford, Inglaterra, justo un día antes del cumpleaños número 34 del deportista.

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Mateusz Chmura | Crédito: Instagram (@mateusz.chmura.92)

¿De qué murió el fisicoculturista Mateusz Chmura?

De momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte exacta. No obstante, la emergencia médica apunta a un posible paro cardiáco, pues Mateusz Chmura perdió la vida tras desvanecerse en el Centro Internacional de Telford, mientras participaba en las finales británicas de la Asociación de Cultura Física (PCA), específicamente, en la categoría Classic Bodybuilding Medium.

De acuerdo con reportes internacionales, el deportista fue atendido de manera inmediata por los paramédicos del recinto. Posteriormente, elementos de Midlands Air Ambulance lo trasladaron a un hospital aledaño. No obstante, pese al esfuerzo del personal de primera línea, Chmura fue declarado sin vida horas después de ingresar a urgencias.

Tras confirmarse su lamentable deceso, sus redes sociales se llenaron de condolencias y mensajes de apoyo para sus familiares y seres cercanos. Cabe mencionar que también surgió una campaña de recaudación de fondos para atender los gastos funerarios. Sin embargo, la esposa de Chmura, Patrycja, ha salido a aclarar que se podría tratar de una posible estafa, ya que nadie de su círculo cercano aprobó tales donaciones.

¿Quién era Mateusz Chmura?

Mateusz Chmura destacó por ser un fisicoculturista de origen polaco. El deportista llevaba algún tiempo viviendo en Wakefield, Inglaterra, donde participaba en diversas competencias de fisicoculturismo amateur. De hecho, a inicios del presente mes de octubre, obtuvo su primer logro tras salir en segundo lugar en el torneo PCA First Timers, celebrado en Yorkshire.

La inesperada muerte de Chmura ha causado gran conmoción en el mundo del fisicoculturismo, pues el deportista acababa de unir lazos matrimoniales hace apenas dos meses con su esposa Patrycja y falleció un día antes de su cumpleaños.

Descanse en paz, Mateusz Chmura.