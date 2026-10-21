¿Microondas sucio? El truco del limón que te ahorrará horas

Si alguna vez has pasado largos minutos tallando las paredes interiores del microondas con fibras que terminan rayando el plástico, necesitas conocer el truco del limón para limpiar este electrodoméstico.

Este remedio casero y 100% natural no solo te ahorrará horas de esfuerzo, sino que desinfectará y eliminará por completo los malos olores usando el poder del vapor y el ácido cítrico.

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El truco del limón para limpiar un microondas sucio

La magia detrás de este método se reduce a una combinación científica muy simple: ácido cítrico y vapor de agua. Cuando calientas el limón dentro del microondas, el agua se evapora e inunda toda la cabina.

Este vapor caliente ablanda y afloja la grasa más dura y pegada en las paredes y el techo del aparato. Al mismo tiempo, el ácido del limón actúa como un desengrasante natural y un potente agente antibacteriano que corta los olores a comida vieja, dejando un aroma fresco a limpio.

El truco del limón que te ahorrará horas al limpiar

Paso a paso para aplicar el truco del limón en tu microondas

Para este hack de limpieza no necesitas productos químicos caros ni guantes especiales. Solo un limón grande, un recipiente apto para microondas, 300 ml de agua, 1 paño de microfibra limpio y seco.

Corta el limón por la mitad y exprime un poco de jugo dentro de un tazón con agua y luego introduce las mitades del limón flotando en el líquido.

Coloca el tazón al centro del microondas a potencia máxima durante 5 minutos. Cuando suene el temporizador, deja reposar de 5 a 8 minutos.

El truco del limón que te ahorrará horas al limpiar

Después, abre la puerta, retira el recipiente y pasa un paño de microfibra por todas las paredes interiores. Verás cómo la suciedad se desprende como si fuera mantequilla, sin necesidad de tallar.

Si el plato giratorio sigue un poco sucio, puedes sumergir una esquina de tu paño en el agua caliente con limón que quedó en el tazón y pasarlo para darle un acabado impecable.

Si tu microondas lleva meses sin una limpieza profunda y la grasa se ha carbonizado, puedes potenciar el truco añadiendo una cucharada de vinagre blanco al tazón con agua antes de meterlo a calentar.

