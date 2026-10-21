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Cómo hacer que tu maquillaje de calavera neón dure toda la noche de Halloween

Look de Halloween. Cómo hacer un maquillaje de calavera neón resistente y de larga duración.

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|Imagen editada de Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

El próximo sábado 31 de octubre se celebrará una nueva edición de Halloween o Víspera de Todos los Santos. Se trata de festividad internacional cuyos orígenes combinan tradiciones antiguas, religiosas y culturales.

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De todos modos, esta fecha está asociada a disfraces, dulces y películas de terror. Por tal motivo, en muchos hogares se implementan decoraciones temáticas, se confeccionan disfraces y se realizan maquillajes alusivos.

Maquillaje de Halloween

Cuando de maquillaje y Halloween se habla, las posibilidades son muchas y es que no solo podemos resaltar algunas facciones. Esta herramienta nos permite complementar cualquier atuendo y caracterizarnos como los personajes más terroríficos.

En esta oportunidad, el foco lo ponemos en lograr un maquillaje de calavera neón con el objetivo de que sea impacte y no pase desapercibido. Se trata de una opción ideal para una noche de fiestas, baile y constante movimiento.

¿Cómo hacer un maquillaje de calavera?

Mientras la fecha de Halloween se acerca, es bueno saber que hay algunas alternativas muy fáciles para transformar nuestro rostro a través del maquillaje. La idea que hoy te compartimos está enfocada en convertir tu rostro en una deslumbrante obra de arte neón resistente a cualquier fiesta de terror.

Lo que hay que tener en cuenta es que con la combinación correcta de preparación en la piel, productos de fijación y pequeños trucos profesionales, lograrás un maquillaje de calavera en el que las líneas brillantes y los contrastes oscuros permanezcan fijos, vibrantes y perfectos desde el primer brindis hasta el final de la noche:

Prepara la piel como un lienzo perfecto

  • Limpia y tonifica: Remueve el exceso de grasa con un limpiador suave o agua micelar.
  • Hidratación ligera: Usa una crema hidratante a base de agua (oil-free) y espera unos 5 a 10 minutos a que se absorba por completo. La grasa hace que el maquillaje se resbale.
  • Primer mate o fijador: Aplica un primer matificante en la zona T y zonas donde suelas sudar. Para los ojos, usa un primer de sombras para evitar que las líneas se plieguen.

La técnica de contraste: Base blanca para un neón radiante

  • Los pigmentos neón (ya sean sombras fluorescentes o aquacolores) suelen ser ligeramente translúcidos.
  • Define el trazo con blanco: Antes de aplicar el color neón, dibuja las líneas de la calavera (dientes, cuencas, grietas) con una pintura corporal blanca o un delineador en gel blanco de alta pigmentación.
  • Aplica el neón encima: Sella o cubre ese trazo blanco con tu pigmento o sombra neón. El fondo blanco actuará como un "encendido" para el color, haciéndolo brillar mucho más bajo la luz negra y fijándolo mejor.

Sella cada capa de crema o agua

  • Técnica del horneado (baking): En las zonas oscuras o negras de la calavera (cuencas de los ojos, pómulos marcados), sella inmediatamente con sombra negra mate o polvo traslúcido.
  • Pigmentos volátiles: Para las zonas neón, prensa suavemente sombra neón del mismo tono con una brocha plana a toquecitos, sin arrastrar.

El truco del fijador en capas (Setting Spray)

  • Aplica en capas intermedias: Una vez que termines la base y las zonas oscuras, pulveriza una capa fina de setting spray de larga duración o acabado mate. Deja secar.
  • Sello final: Cuando hayas completado los detalles neón y los dientes de la calavera, aplica dos capas cruzadas (en forma de "X" y "T") de un fijador potente o de caracterización profesional (como los fijadores con fórmula waterproof).

Retoques estratégicos para la noche

  • Lleva contigo: Polvo compacto/traslúcido, un labial o pigmento para retoque rápido y un pañuelo de papel.
  • Si sudas, no frotes: Presiona suavemente con un pañuelo absorbente sobre la zona húmeda sin arrastrar el maquillaje.

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