Adiós cortinas tradicionales: estas son las alternativas elegantes para colocar en las ventanas

Durante mucho tiempo las cortinas tradicionales se impusieron como una de las mejores opciones para poder vestir las ventanas. Con el paso del tiempo esto ha ido cambiando los decoradores de interior han develado cuáles son las mejores alternativas elegantes para reemplazarlas.

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Estas nuevas alternativas que han surgido se caracterizan por ocupar menos espacio, tienen incidencia en la entrada de la luz y te permiten poder crear ambientes de líneas más despejadas.

Cabe destacar que el reemplazar las cortinas tradicionales no es solamente decorativo, sino que se tiene en cuenta que es un espacio destinado al descanso por lo que la temperatura y la intimidad juegan un papel importante.

¿Cuáles son las alternativas a las cortinas tradicionales?

Si quieres reemplazar las cortinas tradicionales pues puedes optar por las siguientes alternativas:

Roller blackout

Esta es una gran opción para obtener líneas simples ya que se enrolla la ventana y libera la pared de manera visual. Hay modelos opacos que reducen la entrada de la luz, pero puede que haya algunas filtraciones laterales por lo que se recomienda colocar guías o cajones.

Persianas venecianas de madera o imitación madera

Otra de las opciones es colocar láminas orientables para dirigir la luz y regular la privacidad. Es ideal para colocar en ambientes cálidos y naturales, pero ten en cuenta que no obtendrás una oscuridad completa por los espacios que hay entre piezas.

Paneles japoneses deslizantes

Aquí tenemos una opción que es ideal para colocar en ventanales anchos o puertas balcón. En este caso las telas se deslizan sobre rieles generando superficies verticales ordenadas. Necesitan espacio lateral para apilarse, por lo que no son ideales para cualquier abertura.

Contraventanas interiores de hojas móviles

También puedes optar por este estilo de contraventanas que te permiten poder regular la visión hacia afuera por medio de lamas y brindan un aspecto arquitectónico. Lo importante en este caso es medir bien las ventanas y limpiarlas correctamente.

Películas esmeriladas o vinilos de privacidad

Por último, te recomendamos estos estilos para aplicar sobre el vidrio ya que dejan pasar luz difusa sin exigir una estructura de tela. No bloquean la iluminación nocturna, por lo que conviene combinarlos con una persiana opaca si el objetivo es dormir a oscuras.