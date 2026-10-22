5 cortes de cabello curly bob en tendencia para mujeres maduras

En la actualidad uno de los cortes de pelo que se encuentra en tendencia es el curly bob que es ideal para mujeres maduras que quieren sumar textura. Además, esta opción tiene un toque rejuvenecedor y elegante.

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Cuando se superan los 40 años, el cabello rizado comienza a perder densidad por lo que estos estilos son ideales para poder dar volumen por medio de capas equilibradas. Tu rostro se verá más fresco.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello curly bob?

French Bob Rizado (Bob Francés)

Aquí tenemos una alternativa sofisticada y chic. Es un corte con una longitud a la altura de la mandíbula o por encima. Se caracteriza por tener una elevación leve en la nuca que te ayuda a estilizar el cuello.

Vas a obtener un aire parisino rejuvenecedor que si se combina con un flequillo rizado translúcido minimiza las líneas de expresión de la frente.

Bob Invertido o Graduado

Otra opción es el bob invertido que tiene una estructura más corta en la nuca y se va alargando hacia la barbilla. Es muy favorecedor debido a que se crea un ángulo diagonal que ayuda a estilizar el rostro redondo u ovalado. Tus rizos caerán como cascadas y es muy fácil para peinar.

Bob Redondeado (Rounded Bob)

Llegamos al bob redondeado que es ideal para darle cuerpo a tu melena. Contiene capas estratégicas en forma de arco que genera una silueta uniforme y esférica. Este estilo ayudará a multiplicar visualmente tus rizos y obtener más densidad. Además, permite distribuir el volumen hacia los lados, lo que resulta excelente para revitalizar las facciones y dar una apariencia muy dinámica.

Shaggy Bob Rizado

Luego tenemos esta fusión del clásico bob con el shag. El corte se logra con capas cortas e irregulares en la parte superior y puntas más desfiladas, acompañado casi siempre de un flequillo texturizado.

Con este corte podrás controlar el volumen excesivo de las puntas y lo lleva hacia la parte alta. Obtendrás mucha frescura.

Bob Asimétrico

Por último, tenemos el bob asimétrico que se recomienda para quienes buscan un cambio drástico. Lo que debes hacer es llevar un lado claramente más largo que el otro, distribuyendo las ondas mediante capas ligeras.

Es muy utilizado debido a que rompe las líneas rígidas del rostro y lleva la mirada hacia los ojos y pómulos. Al ser asimétrico te será muy útil para el cabello encrespado.