Crea una increíble mini piñata inspirada en Cars con un globo y cartón

A la hora de realizar eventos infantiles uno de los elementos que no pueden faltar son las piñatas llenas de golosinas. Así es que si tienes planeada una fiesta con la temática Cars, podrás realizar una mini piñata reciclada.

Noticias Aguascalientes del 28 de agosto 2026

Sin dudas, esta es una alternativa sencilla para aprovechar materiales que puedes tener en casa. Como su tamaño es pequeño puedes colocarlo como decoración en la mesa dulce, centro de mesa o incluso para brindar a los invitados. Puedes personalizarlos con los colores que deseas.

¿Cómo fabricar una mini piñata de Cars?

Materiales



1 globo

Cartón reciclado

Papel periódico o papel reciclado

Pegamento blanco

Agua

Pintura roja, negra, blanca, amarilla y azul

Pinceles

Tijeras

Cinta adhesiva

Un poco de hilo o cordón

Dulces pequeños para rellenarla

Procedimiento

Debes comenzar inflando el globo hasta que puedas conseguir el tamaño que deseas para tu mini piñata. Recuerda que no tiene que ser demasiado grande porque la versión debe ser pequeña.

Luego tienes que preparar la estructura cortando tiras de papel y prepara una mezcla de pegamento blanco con un poco de agua. Esas tiras deben ser pasadas por la mezcla y colócalas en el globo hasta cubrirlo. Procura dejar una pequeña zona libre para que puedas introducir los dulces y espera hasta que se seque completamente.

Esta es una opción increíble.|Pinterest

Una vez que la primera capa esté seca vas a agregar otra capa de papel para obtener una estructura más firme. Déjala secar nuevamente antes de retirar el globo.

Toma el cartón reciclado para ir recortando piezas que van a funcionar como ruedas, ventanas, alerón y otros detalles del automóvil. Puedes fijarlas con cinta adhesiva y después cubrir las uniones con papel para conseguir un acabado más uniforme.

Cuando la estructura ya esté seca vas a pintar la base de rojo. Agrega los detalles característicos del personaje: las ventanas, ojos, ruedas y elementos decorativos en colores negro, blanco, amarillo y azul.

Por último, cuando la pintura ya esté seca vas a introducir los dulces por la abertura que habías dejado anteriormente. Luego coloca un cordón en la parte superior para que puedas sujetar la mini piñata.