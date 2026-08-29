La nostalgia por las tendencias estéticas de los años 90 continúa dominando las pasarelas mundiales y los salones de belleza. Una de ellas es el corte french lob.

La moda actual no busca replicar los looks del pasado de forma idéntica, sino rescatar sus mejores atributos mecánicos y adaptarlos a las necesidades de la mujer contemporánea.

En esta búsqueda de frescura y sofisticación, las melenas ultra lacias y planas están cediendo su trono ante texturas con cuerpo, movimiento y rebote. Es aquí donde emerge con fuerza el corte del momento.

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¿Cómo llevar el corte french lob de los 90, el look que rejuvenece?

El verdadero encanto del corte french lob es su versatilidad, pero para despertar ese icónico espíritu de supermodelo de los 90, la técnica de estilizado es clave. Sigue estos pasos para llevar el corte y peinarlo en casa.

Aporta textura desde la raíz

Con el cabello húmedo, aplica un mousse que agregue volumen o un spray de elevación de raíces en la coronilla. Esto evitará que el peso del agua aplane la parte superior de la cabeza.

Dale textura al french lob para un look rejuvenecedor sin mucho esfuerzo|Pinterest

El truco del cepillo redondo grande

Seca tu cabello por secciones utilizando un cepillo cilíndrico térmico de gran diámetro. Dirige el aire de la secadora desde la raíz hacia abajo y, al llegar a las puntas, gira el cepillo de forma pronunciada hacia adentro.

Los rulos de velcro

Si quieres un rebote profesional que dure todo el día, enrolla las secciones superiores de tu cabello en rulos de velcro grandes mientras la hebra aún está caliente por la secadora. Déjalos puestos durante 10 minutos mientras te maquillas. Al retirarlos, sacude tu melena con los dedos hacia atrás para enmarcar el rostro con capas llenas de aire y dinamismo.

Así se lleva un french look con efecto rejuvenecedor|Pinterest

El corte french lob es un estilo novendero que rejuvenece el rostro porque altera la arquitectura visual de tu cara con una longitud estratégica que descansa entre la barbilla y los hombros, además de capas invisibles y desfiladas y puntas con movimiento hacia adentro.

