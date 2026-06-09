Manualidades de Peppa Pig: 4 ideas para hacer gorros de crochet para niños

Los gorros son indispensables para que los niños no se enfermen cuando bajan las temperaturas, pero no siempre es tan sencillo que quieran ponérselo porque les parecen incómodos. Así que una buena manera de hacer que lo usen, es personalizando estos accesorios con sus personajes favoritos, como las manualidades bordadas en crochet de Peppa Pig que son fáciles de hacer y quedan muy lindas.

Crochet de Peppa Pig: los 4 diseños de gorros más bonitos para hacer manualidades

Gorrito morado con la silueta de Peppa Pig. Si no eres experto en el crochet, pero quieres crear un gorrito personalizado para tus hijos, está la opción de hacer un diseño básico en color lila y agregar la silueta de la Peppa Pig como si fuera un parche. Esto hará que no se vea tan informal, especialmente si lo van a usar en la escuela y no les permiten llevar prendas que alteren el uniforme.

Estos gorritos de crochet inspirados en Peppa Pig les encantan a los niños|Pinterest

Set de bufanda y gorrito inspirado en Peppa Pig. Para que estén bien abrigados en los días de frío, los sets de crochet son ideales para los niños. Estos modelos de los gorritos en crochet tienen como inspiración el rostro de Peppa Pig, por lo que van de su característico color rosa. En cuanto a los detalles para que se vean más realistas, agrega los ojitos, la sonrisa y las orejas tejidos igualmente con estambre, solo que con un punto más firme para que se note la diferencia.

Estos gorritos de crochet inspirados en Peppa Pig les encantan a los niños|Pinterest

Gorrito de Peppa Pig con crochet en 3D. Hay niños que prefieren los diseños más divertidos y excéntricos, están los gorritos que parecen de tercera dimensión porque dejan los ojos, las orejitas y la trompita con relieve. Y para que se lo puedan sujetar y evitar que se pierdan cuando hace mucho viento, fácilmente se le pueden añadir un par de tiras en color rojo, lo que simulará su vestido y hará que estas manualidades de Peppa Pig

Estos gorritos de crochet inspirados en Peppa Pig les encantan a los niños|ESPECIAL

Manualidades de crochet para hacer gorritos de Peppa Pig atemporales. Si bien los gorritos suelen usarse principalmente en épocas de frío, lo cierto es que también se les pueden poner a los niños por las mañanas cuando van a la escuela o para dar paseos de noche. Y qué mejor que complementar sus looks con modelos de crochet coloridos que les llamen la atención y tengan alguna de las escenas de las caricaturas más entrañables