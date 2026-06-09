Crochet para niños: cómo tejer un gorro de Hello Kitty con moño incluido (paso a paso)

Si buscas un proyecto de crochet para niños inspirado en Hello Kitty, uno de los diseños más populares consiste en un gorro tejido con orejas y moño rojo. Este modelo utiliza materiales fáciles de conseguir, permite ajustar la talla según la edad del menor y puede completarse a partir de una estructura básica tejida en rondas.

Los patrones especializados recomiendan utilizar estambre blanco como color principal, además de pequeñas cantidades de hilo rojo, amarillo y negro para los detalles. También se necesita una aguja lanera y un gancho de entre 4.5 y 5 milímetros.

Para niños de entre uno y dos años, una circunferencia cercana a los 46 centímetros suele funcionar como referencia para la talla.

Cómo elaborar la base del gorro de Hello Kitty infantil paso a paso

La estructura principal suele comenzar con un círculo mágico y aumentos progresivos hasta alcanzar el diámetro adecuado. Después, el tejido continúa sin incrementos para formar la altura del gorro. Una vez lista la base, sigue estos pasos:



Elabora un círculo mágico y aumenta puntos en cada vuelta hasta alcanzar el tamaño deseado. Continúa varias rondas sin aumentos para formar el cuerpo del gorro. Teje dos orejas triangulares por separado. Cose ambas piezas en la parte superior para crear la silueta característica. Verifica que las costuras queden firmes para evitar deformaciones con el uso.

Estos son los pasos a seguir, explicados en imágenes.

Moño rojo y detalles finales para completar el diseño del gorro de crochet

La identidad visual de Hello Kitty depende de elementos muy específicos definidos por Sanrio: ojos negros, nariz amarilla y un lazo rojo ubicado sobre la oreja izquierda. Por ello, la etapa final resulta clave para conseguir un acabado reconocible.

Para terminar el proyecto:



Teje una pieza rectangular roja para formar el moño. Ajusta el centro con hilo del mismo color para darle volumen. Coloca el lazo sobre la oreja izquierda. Borda los ojos con hilo negro. Añade la nariz amarilla y los bigotes. Revisa que todos los detalles queden bien sujetos antes de usar la prenda.

Así puedes terminar el moño rojo de Hello Kitty.

Muchos patrones recomiendan bordar los rasgos en lugar de utilizar accesorios plásticos, ya que esta técnica reduce el riesgo de desprendimiento de piezas pequeñas en artículos destinados a menores.