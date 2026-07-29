Así es la lujosa casa de Karely Ruiz donde sufrió un intento de secuestro: con alberca y cine

La mañana de este miércoles 29 de julio el medio del entretenimiento se sacudió con la lamentable noticia de que un grupo de delincuentes ingresaron de forma ilícita a la casa de la creadora de contenido Karely Ruiz. Dichos delincuentes no solo robaron sino que habrían intentado secuestrar a la influencer. Los hechos se llevaron a cabo en Monterrey, Nuevo León, por lo que en esta ocasión te contamos cómo es la casa en donde sucedió la sustracción.

¿Cómo es la casa de Karely Ruiz, en donde intentó ser secuestrada?

La casa de la influencer está ubicada en el área metropolitana de Monterrey, en la colonia Las Fuentes, en San Nicolás de los Garza. Esta vivienda destaca por un diseño moderno y contemporáneo que cautiva desde el primer instante. Los espacios son muy grandes y los acabados de los interiores destacan por ser en color negro, blanco y dorado. A través de redes sociales la influencer ha dado a conocer sus espacios para que sus seguidores conozcan un poco de ella. Por otro lado, una de las habitaciones más sorprendentes de esta casa es que cuenta con un cine privado que cuenta con asientos reclinables y pantalla enorme en donde Karely disfruta de películas con sus seres queridos, un vestidor enorme ya que la influencer es apasionada de la moda y no todo queda ahí ya que la morada cuenta con cocina de lujo, bar, jacuzzi en la recamara principal, terraza y alberca en donde Ruiz disfruta de grandes momentos. Luego de que se diera a conocer que al menos 7 hombres encapuchados ingresaron al hogar, la vivienda ha quedado bajo resguardo tras el operativo policiaco.

¿Qué se sabe del estado de salud de Karely Ruiz, hoy 29 de julio de 2026, luego de que intentaran secuestrarla?

Hasta el momento se desconoce cuál es el estado de salud de la influencer mexicana así como el de su esposo, sin embargo, de acuerdo con los informes preliminares, la pareja sufrió una agresión por parte del grupo de delincuentes encapuchados, quienes robaron al menos 200 mil pesos en joyas. Hasta el momento las autoridades continúan investigando los hechos para poder identificar a los responsables además de que se analizan todas las pruebas existentes como cámaras de videovigilancia.

La noticia ha generado gran preocupación luego de que también se diera a conocer que probablemente la hija de la creadora de contenido se encontrara en la casa al momento del ataque.

