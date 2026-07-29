¡Corazón roto! Michelle DESPRECIA a Lancer en MasterChef24/7 y su cara lo dijo TODO

La clase de chocolatería de este martes en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 nos dejó un épico momento para el chismecito relacionado con el truene de Michelle y Lancer, la pareja más mediática del reality… ¡la cocinera se animó a hacerle un desprecio a su ex en su propia cara y él no pudo disimular su reacción devastadora!

¿Cómo fue el desprecio de Michelle a Lancer en pleno intercambio de huevitos de chocolate?

La Cocina Oculta de MasterChef 24/7 se engalanó con la presencia del experto chocolatero Mau Montiel, quien dedicó la masterclass de este miércoles 19 de julio a compartirle a los cocineros TODOS los secretos del manejo de chocolate: desde que es una pasta líquida hasta la formación de figuras y rellenos.

Los cocineros se divirtieron muchísimo en la clase, aprendieron y además se cautivaron con la elaboración de un hermoso huevito de chocolate con todos sus elementos: la yema y la clara. El proceso fue delicado y, claro, muy antojable.

Sin embargo, los participantes de MasterChef 24/7 no pudieron comerse su creación, al menos de momento, y es que por iniciativa del Chef Mau Montiel organizaron un intercambio de huevos de chocolate en el que, bajita la mano, Michelle le dejó un mensajito nada agradable a Lancer… ¡decidió darle el regalo a Julio y no a él, algo que sí le afectó bastante!

"Ay, no sé, todos me caen bien... pero se lo quiero regalar a Julio porque es muy bueno cocinando y porque hoy se ha sentido triste", dijo Michelle.

La cara de tristeza de Lancer fue notoria para todos. |ESPECIAL/TV AZTECA

Lancer aplaudió sin muchas ganas, pero lo realmente impactante fue su cara de tristeza y devastación tan notoria que de inmediato se viralizó en redes, sobre todo porque el Chef Mau le quiso "echar más leña al fuego" con un comentario que sonó a indirecta:

"Si alguien quiere limar asperezas con alguien también se lo puede regalar... al final, regalar un huevo podría tener mucho significado, mucho sentido", dijo Mau.

Lancer sí hizo caso y le regaló su huevo a Antrax para iniciar una nueva etapa de cordialidad, mientras que Claudia le cedió su huevo de chocolate a Michelle a pesar de que unos minutos antes había aceptado que no quería trabajar en su equipo porque no se lleva bien con ella, ¡al menos entre ellos sí hubo reconciliación!

El nuevo desprecio de Michelle a Lancer, como era de esperarse, significó todo un bombazo viral que fue comentado en plataformas como X, TikTok e Instagram... ¡la cocinera quiso castigar a su ex de la forma más dolorosa y al parecer lo logró!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?