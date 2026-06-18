Crochet para niños: cómo tejer mochilas inspiradas en Paw Patrol con los colores de cada cachorro

Las manualidades con crochet no solo sirven para hacer muñequitos, también son una gran alternativa para darle vida a artículos muy útiles para el día a día. Por ejemplo, las mochilas tejidas para que los niños lleven a todas partes y que están inspiradas en sus caricaturas favoritas, como los personajes de Paw Patrol que todos aman por sus intrépidas aventuras y todas las enseñanzas que dejan.

Mochilas de Paw Patrol hechas en casa: los 4 diseños de Paw Patrol que son ideales para niños

Con los colores de Marshall y sus manchitas de dálmata. Uno de los personajes más queridos de la "Patrulla Canina" es Marhsall, el jefe de bomberos que siempre está listo para cualquier emergencia. Así que si tus hijos son fanáticos de este valiente cachorro, les puedes tejer una mochila rectangular que sea de color rojo con detalles temáticos, coo las manchitas del dálmata y las huellitas que todos llevan en sus placas.

4 diseños de mochilas de crochet con temática de los Paw Patrol que se ven muy tiernas|Pinterest

Mochila de Chase con todo y orejitas. Otro de los personajes más famosos de Paw Patrol las ideas más bonitas para hacer mochilas de crochet para niños, se inspira en el uniforme del oficial de color azul, su gorra y hasta trae orejitas para que quede más realista.

4 diseños de mochilas de crochet con temática de los Paw Patrol que se ven muy tiernas|Imagen creada con IA

Morral de Skye muy tierno. Si quieres un diseño fácil de hacer y que aparte tenga muchísimo espacio para guardar de todo, los morrales de Skye son la mejor alternativa para hacer mochilas de crochet para niños. Su forma es similar a la de un rectángulo en posición vertical y tienen una sola asa para sujetarse, que debe ser más larga que la de una mochila tradicional. Y para darle el toque de la experta en aviación de la "Patrulla Canina", usa estambres de colores rosas y no te olvides de sis lentes de aviadora.

4 diseños de mochilas de crochet con temática de los Paw Patrol que se ven muy tiernas|Pinterest

Mochila de Rubble hecha con crochet para niños. El simpático Rubble también está entre los consentidos de los pequeños por su ingenio en las construcciones. Además, esta es otra gran inspiración para hacer manualidades de Paw Patrol con crochet