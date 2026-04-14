Este es el truco definitivo para mejorar tu café cada mañana

La gente entiende su taza de café como algo sagrado, por lo que proponerle una variación al olor, sabor, textura o lo que sea… es cometer precisamente un sacrilegio. Sin embargo, en ocasiones los cambios pueden resultar en un beneficio, que precisamente es el motivo de este consejo. La clave está en aplicar las cantidades puntuales, para que tu bebida de todas las mañanas no sufra un cambio abrupto en su sabor. Así debes aplicar el bicarbonato de sodio.

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¿Por qué deberías agregar bicarbonato a tu taza de café?

Este consejo va sobre todo para aquellos que sufren reflujo o que en general tienen un estómago sensible. Si no quieres dejar tu tradicional café, adhiere una pizca de bicarbonato de sodio directo sobre el polvo o en la taza ya servida. Y es que es conocido que esta bebida (sobre todo las de tueste claro o baja calidad) produce un pH ácido que puede irritar la mucosa gástrica y provocar esa molesta sensación de ardor.. por la acidez natural.

En ese sentido, el bicarbonato de sodio aparece como una solución alcalina por excelencia. Eso significa, que puede neutralizar ácidos de una forma inmediata. Ese proceso químico equilibraría la ya comentada acidez en tu café, sin alterar drásticamente el perfil de sabor. Así concretas una experiencia más suave para el sistema digestivo y además permitiendo que se disfruten de los beneficios antioxidantes sin golpear sin misericordia con la acidez.

Y por si no ha convencido a los más puristas, otro beneficio recae en la situación sensorial. Al reducirse la parte más ácida y punzante de la bebida, el bicarbonato permite aumentar los sabores más dulces y achocolatados del grano que en ocasiones son ocultas por el amargor del café. Y también se logra una extracción más equilibrada y una textura más sedosa en boca… todo esto por la ayuda que existe para que el agua se ablande.

¿Cómo de aplicar este truco de manera correcta en tu taza de café??