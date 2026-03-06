¡No más bochorno! Conoce las 5 plantas que absorben calor al interior de tu hogar

En ocasiones es imposible huir de las olas de calor y por ello las plantas pueden ser una solución natural y segura para evitar altas temperaturas dentro de tu hogar. Por eso, estas recomendaciones esperan ayudar a las personas que desean sobrellevar de la mejor manera las altas temperaturas que sacuden el país en temporadas como la primavera y hasta en el verano.

Britney Spears enfrenta problemas con la ley tras conducir en estado de ebriedad

¿Por qué las plantas ayudan a refrescar el interior de tu casa?

Aunque siempre se ha comentado que estos medios naturales ayudan en lo general, los beneficios que pueden traer dentro de tu hogar seguramente son desconocidos por muchos. Estas plantas mejoran la calidad del aire y contribuyen a la generación de una sensación térmica donde el calor no es apremiante. Y sin más, estas son las mejores para ayudar a tu hogar en estas épocas donde el sol no perdona a nadie.

Aloe Vera/Sábila - Lejos de sus aportes medicinales, esta planta es capaz de equilibrar el ambiente, dejando en claro que es bastante resistente al calor.

Lejos de sus aportes medicinales, esta planta es capaz de equilibrar el ambiente, dejando en claro que es bastante resistente al calor. Ficus elástica/Árbol del hule - Su tamaño permite una colocación en cuartos donde el calor se concentra, provocando un mantenimiento en la calidad del aire.

Su tamaño permite una colocación en cuartos donde el calor se concentra, provocando un mantenimiento en la calidad del aire. Sansevieria trifasciata/Lengua de suegra - Ayuda a la frescura pues incluso en la noche libera oxígeno. Y por si no fuera poco… ayuda a purificar el aire.

Ayuda a la frescura pues incluso en la noche libera oxígeno. Y por si no fuera poco… ayuda a purificar el aire. Spathiphyllum wallisii/Lirio de la paz - Lejos de sus extraordinarias flores blancas, esta planta aumenta ligeramente la humedad ambiental… lo que brinda un entorno más confortable.

Lejos de sus extraordinarias flores blancas, esta planta aumenta ligeramente la humedad ambiental… lo que brinda un entorno más confortable. Areca catechu/Palma areca - Aporta frescura y le da un toque tropical al hogar, pues su gran follaje beneficia a la transpiración. Muchos la usan para interiores amplios.

¿Hay forma de asegurar una casa llena de frescura gracias a las plantas?

No de manera definitiva, pero las plantas tienen un plus porque son procesos naturales y económicas… a comparación de sistemas de calefacción electrónicos de interiores. Por ello se recomienda colocarlas en zonas estratégicas como salas, en espacios donde el calor se concentre o cercanas a ventanas con luz indirecta. Y no olvides hidratarlas bien, aunque sin excederse para no dañar las raíces.