Cuáles son los 2 cortes con fleco que rejuvenecen la mirada después de los 60

Los cortes con fleco siguen siendo uno de los mejores aliados para refrescar la imagen y suavizar las facciones después de los 60 años. Además de aportar movimiento al cabello, ayudan a enmarcar el rostro y a darle un aspecto más juvenil sin necesidad de realizar cambios drásticos.

De acuerdo con una publicación de Mujer Hoy, algunos estilos como el flequillo shag destacan por su capacidad para aportar frescura, volumen y un efecto rejuvenecedor, gracias a sus capas ligeras y desenfadadas que suavizan las facciones y restan años al rostro . Por eso, si estás pensando en renovar tu look y darle un aire más joven a tu imagen, estos son los 2 cortes con fleco que ayudan a rejuvenecer la mirada después de los 60.

Estos son los dos cortes con fleco que te harán ver hermosa

1. Corte shag con fleco largo: El corte shag se caracteriza por sus capas estratégicas que aportan movimiento y textura al cabello. Cuando se combina con un fleco largo y ligeramente abierto, crea un efecto que suaviza la expresión y dirige la atención hacia los ojos. Además, este estilo ayuda a disimular las líneas de expresión de la frente y aporta volumen en zonas donde el cabello suele perder densidad con el paso del tiempo. Por esa razón, es una de las opciones más recomendadas para quienes buscan un cambio moderno y favorecedor.

Cortes de pelo con fleco.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Bob con fleco de cortina: El bob acompañado de un fleco de cortina se ha convertido en uno de los cortes más favorecedores para mujeres maduras. Su principal ventaja es que enmarca el rostro de manera natural y suaviza las facciones sin endurecer la mirada. Este tipo de fleco se abre ligeramente hacia los lados, creando un efecto visual que aporta frescura y equilibrio al rostro. Además, resulta fácil de peinar y se adapta a diferentes tipos de cabello.

De hecho, el estilista Raúl Roa compartió recientemente en TikTok que los flecos largos, ligeros y con movimiento suelen favorecer más a las mujeres que buscan un efecto rejuvenecedor, ya que ayudan a suavizar los rasgos y aportan un acabado más fresco y natural al rostro.

Lo mejor es que ambos cortes pueden adaptarse a diferentes estilos y longitudes de cabello, permitiendo conseguir una apariencia más moderna, luminosa y juvenil sin perder elegancia. Por eso, se han convertido en dos de las opciones favoritas para quienes desean rejuvenecer la mirada después de los 60.