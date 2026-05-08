¿Cuándo inicia la temporada de luciérnagas? Visita estos sitios para verlas

El espectáculo visual que ofrece la naturaleza a través de las luciérnagas es un gusto que todos deberían darse en su vida. Estos extraordinarios animalitos son una fuente de turismo para los estados mexicanos donde se avistan de manera clara. Aunque hoy día sus hábitats se enfrentan a diferentes problemáticas, se sigue trabajando en conservar espacios para poder verles. He aquí la mejor información al respecto.

Ventaneando | Programa completo 8 de mayo de 2026

¿Cuándo es la temporada de luciérnagas y por qué?

La mala noticia es que todavía no es la fecha exacta de temporada de luciérnagas, sin embargo solamente falta un mes para que dé inicio de manera oficial. Aunque en la actualidad hay cambios abruptos en la llegada de las lluvias y temas similares, la época donde más se puede disfrutar de este espectáculo es entre junio y agosto.

Aquí se destaca que la temporada de lluvias es clave, pues los animales en cuestión requieren de humedad, vegetación y limpieza para desarrollarse de la mejor manera. Sin embargo los problemas a los que se enfrentan es la contaminación lumínica y la invasión del humano a muchos de los bosques donde vivían y se reproducían.

La luz que producen sirve para comunicarse y en tiempo de reproducción, los machos brillan precisamente para atraer a las hembras. Pero ante la luz artificial y la contaminación de ríos o suelos donde se desenvuelven se ha vuelto un serio problema, pues requieren de las condiciones óptimas para cumplir con lo que requiere su ciclo de vida.

¿Dónde es posible disfrutar de algún santuario de luciérnagas?

Precisamente para que te vayas preparando de aquí a junio, la zona centro sur de México tiene espacios donde se recomienda ampliamente el avistamiento de luciérnagas. Aunque cada quien es libre de elegir a dónde viajar, estos son los que se recomiendan ampliamente en estados como Tlaxcala o Puebla.