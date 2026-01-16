¿Cuánto ganarías aplicando uñas acrílicas o de gelish? Esto gana una manicurista actualmente

En la actualidad hay miles de oportunidades de emprender, pero una de las que más se encuentra en tendencia por el gusto a la moda es ser manicurista, ya que es un emprendimiento en el cual puedes ser tu propia jefa y no solo eso, sino que podrás echar a volar tu imaginación en una infinidad de diseños en unas de estilo gelish o acrílicas .

Los costos de las uñas pueden variar, ya sea por el largo de la aplicación, el diseño y sobre todo el material que usas para la realización del trabajo.

¿Cuáles son los costos de aplicación de uñas?

Como lo dijimos anteriormente, debes ser muy precisa para cobrar la cantidad justa por un diseño de uñas, pues debes tomar en cuenta que no solo cobrarás por el material; también cobras por tu tiempo y la experiencia.

Uñas con gelish: Este tipo de uñas es uno de los más pedidos, ya que no lleva mucho tiempo y respeta la uña natural, debido a que se trata de una base de gel semipermanente aplicada como un barniz que se tiene que secar en lámpara LED. El costo de este estilo ronda desde los 200 hasta los 500 pesos; esto va a depender de si solo eliges un color como base o un diseño más elaborado.

Uñas con tip: Las uñas con tip son uno de los procesos más trabajados por las manicuristas y se aplican en las mujeres que desean tener una extensión de uñas ya prefabricada, a la cual se le puede agregar una base, diseño, hasta pedrería. Para este tipo de diseños, el costo va desde los 300 con una sola base, y puede subir hasta 700 pesos por aplicación de pedrería o trabajo a mano alzada.

Uñas acrílicas: El acrílico es una mezcla de polvos (polímero y líquido acrílico), que se va moldeando para darle una extensión a las uñas. Este tipo de trabajo es uno de los más pedidos, pero uno de los que más llevan tiempo en su elaboración. Por este tipo de diseños podrías cobrar desde 300 pesos por algo clásico que tal vez solo conste de una base de color, o si la clienta desea algo más como un diseño a mano alzada y agregar cristales, subiría el costo hasta los 1,000 pesos.

Uñas con rubber: El rubber podría confundirse un poco con el gelish, pero lo que lo hace diferente es que este tipo de esmalte tiene una cobertura más densa, la cual ofrece protección y fortalece las uñas frágiles, además de que suele durar mucho más tiempo. Si hablamos del precio de este trabajo, ronda desde los 300 hasta los 600 pesos, dependiendo del diseño.

¿Cuáles son los diseños de uñas más recomendados?

Existen diversos tipos de uñas y todos son recomendables, pero depende de la necesidad y gusto del cliente. Por ejemplo, para las mujeres a las que les gusta llevar algo discreto y cuyas uñas suelen ser sanas y fuertes, lo ideal sería un gelish.

Para las mujeres a las que se les quiebran las uñas muy fácilmente o buscan que su uña natural crezca sanamente y más rápido, la opción perfecta son diseños con rubber .

Si tu clienta tiene gustos más atrevidos, puedes recomendar uñas con tip o bien con acrílico, ya que tendrás un lienzo más grande para crear diseños y combinar colores.