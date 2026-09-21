Cubrir una ramita de lavanda con plástico: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Una ramita de lavanda puede ser aplicada de diversas maneras, pero hay un punto en el que queremos multiplicar el ejemplar para usarlo en otros hacks. Por suerte, es posible aplicar un truco para desarrollar los esquejes, permitiendo desarrollar la planta y tener más de ellos. Para lograrlo es necesario usar plástico y algunos sencillos pasos.

Para que ya no quedes con las dudas, te detallaremos cómo aplicarlo de forma sencilla, un consejo de jardinería que requiere de poco espacio.

¿Cómo se multiplica una lavanda?

Para multiplicar la ramita de lavanda, es necesario que cuentes con alguna bolsa de plástico o botella del mismo material, siendo una gran oportunidad para usar esos desechos que tenemos en casa. Al tener lo anterior, realizamos los siguientes pasos para su propagación:



Elige ramas jóvenes que tengas, en especial aquellas que no tengan flores. Si sigue pegada a tu planta, con una tijeras limpias y esterilizadas con alcohol cortamos algunos ejemplares, preferentemente que tengan 8 centímetros de longitud de rama que sea debajo de la hoja. Deja secar ligeramente para que el corte se cicatrice. Retira algunas hojas de la zona inferior. Plantamos directamente en la tierra, cubrimos todo con el envase de plástico. Al regar el ejemplar se hará un ambiente húmedo que va a favorecer el enraizamiento.

¿Cuánto tardan en dar raíces los esquejes?

Recuerda que generar las raíces en la ramita de lavanda no saldrán de un día a otro, por lo que debemos darle cierto tiempo para que tenga un buen desarrollo, se estima que puede tardar hasta unos 45 días, para que pueda hacerse es necesario mantener la tierra humedecida constantemente (no encharcada).

Por otro lado, otro aspecto importante para el desarrollo, es que lo hagamos en junio a septiembre, ya que son temporadas en las que hay buenas condiciones climatológicas, debido a que en temporada de frío, el proceso puede prolongarse notablemente. Para corroborar que ya se encuentra formando sus raíces es jalar ligeramente la planta para ver la resistencia que tiene en la tierra.