Carlos Rivera CANCELA conciertos por lesión en cuerdas vocales; este es su estado de salud, hoy 21 de septiembre de 2026

Este lunes 21 de septiembre a través de sus redes sociales el cantante mexicano Carlos Rivera anunció que cancelará algunos de sus conciertos debido a que actualmente tiene una lesión en las cuerdas vocales. A continuación te decimos qué se sabe sobre su estado de salud.

Carlos Rivera: ¿Qué lesión tiene y cuál es su estado de salud, hoy 21 de septiembre de 2026?

De acuerdo con el comunicado que el intérprete de temas como “Te Esperaba”, “Me Muero”, “Qué Lo Nuestro Se Quede Nuestro” “Como pagarte”; entre otros, dió, actualmente se encuentra enfrentando una lesión en las cuerdas vocales. De acuerdo con el artista los médicos encargados de su caso le indicaron que debe tener un reposo de un mes por lo que deberá cancelar los conciertos que estaban programados para llevarse a cabo en Bogotá, Medellín, El Salvador y Guatemala. “Sé que detrás de cada fecha hay ilusión, planes, viajes y muchas ganas de encontrarnos”, fueron algunas de las palabras del artista, quién dejó claro que no le gustaba tener que tomar dicha decisión.

En el comunicado compartido por el cantante mexicano el artista mencionó que sus actividades artísticas se retomarán el próximo 23 de octubre con el concierto que ofrecerá en Tlaxcala. Además de esto Carlos agradeció a todo su público la gran comprensión, paciencia y cariño.

Hasta el momento se desconoce el estado actual del artista ya que no dió más detalles de cómo se encuentran sus cuerdas vocales o cuál es el tratamiento que deberá llevar a cabo para recuperarse.

¿Quién es la pareja de Carlos Rivera?

Actualmente la pareja de Carlos Rivera es Cynthia Rodríguez . Ambos llevan 4 años como esposos ya que contrajeron matrimonio el 5 de junio en 2022; el evento fue íntimo con sus seres queridos más cercanos llevado a cabo en España. Fue el 03 de agosto de 2023 cuando tuvieron a su primer hijo, llamado León y hoy en día se encuentran esperando a su segundo bebé. Ambos son una de las parejas más queridas por todo el público debido al gran amor que han dejado ver a través de sus redes sociales