Niurka y tres más: estos Granjeros pelearán esta noche por ser CAPATAZ en la tercera semana de La Granja VIP

Durante este lunes 21 de septiembre se definirá al Capataz de la tercera semana dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. Los Granjeros ya disputaron el primer reto y se definieron a los cuatro finalistas que participarán de la Prueba del Capataz durante la gala de esta noche, que podrás ver de forma gratuita por Azteca UNO.

¿Quiénes son los finalistas para Capataz de La Granja VIP?

Tras unas pruebas que dejaron momentos muy divertidos, como el baño de Kevyn Contreras “Bicolor” a sus compañeros, los finalistas quedaron definidos. Niurka Marcos, Pascal Nadaud, Mario “Mono” Osuna y Julio Camejo participarán de la Prueba del Capataz esta noche.

Esto quiere decir que uno de estos Granjeros será la máxima autoridad dentro de la granja durante la tercera semana. Este rol le da ciertas responsabilidades al Capataz como ser quien organiza el trabajo de sus compañeros, mantener el orden y dirigir la convivencia dentro del reality.

¿Qué ventajas tiene el Capataz dentro de La Granja VIP?

La ventaja principal es la inmunidad durante toda la semana: quien gane la Prueba del Capataz no podrá ser nominado. También tendrá acceso a una habitación privada y podrá elegir a un compañero para compartirla.

Su poder también influirá en la competencia. El Capataz distribuirá y supervisará las labores de los habitantes. Además, deberá escoger a un granjero y a un peón para disputar el Duelo del martes, una prueba que puede enviar a uno de ellos a la lista de nominados. El líder no participa activamente en la Asamblea.

¿A qué hora es la Prueba del Capataz de la tercera semana de La Granja VIP?

La gala de este lunes 21 de septiembre comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Niurka Marcos, Pascal Nadaud, Mario “Mono” Osuna y Julio Camejo competirán durante el programa por el mando de la tercera semana. La transmisión podrá seguirse por Azteca UNO y en el sitio oficial de TV Azteca de manera totalmente gratuita.

Para quienes quieran conectarse antes, el Pre Show está programado a las 19:55 horas, tiempo del centro de México.