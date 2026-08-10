3 diseños de piñatas caseras de Mira de las Guerreras K-Pop, ideales para cumpleaños infantiles

Una de las películas más taquilleras y exitosas del último tiempo son las Guerreras K – Pop y es que desde su lanzamiento en una de las plataformas de streaming, ha logrado ganarse la aprobación de niñas y adolescentes; y es que se sienten identificadas con estas personajes que no sólo luchan contra demonios, sino que realizan música. Esto ha llevado a que se expandan fuera de la pantalla y las encontremos en artículos y en decoración de cumpleaños infantiles, por lo que te compartiremos algunas ideas para unas lindas piñatas caseras que podrás hacer en casa.

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Las Guerreras K Pop se componen de tres personajes, entre las que mencionamos a Rumi, Zoey y Mira, en el cual esta última es la bailarina principal, visual y coreógrafa de este grupo ficticio y en la historia; tanto ella como sus compañeras llevan una doble vida secreta como valientes cazadoras de demonios. Tiene un carácter fuerte, una apariencia ruda, y a la vez es sarcástica y directa.

Ha sido tal la popularidad de las Guerreras K Pop que ha trascendido la pantalla a convertirse en imágenes de playeras, artículos, vasos, mochilas, loncheras y por supuesto que es una temática concurrente de los cumpleaños infantiles. Es que son muchas las niñas que se identifican con estos personajes, y si hablamos de este tipo de eventos, no pueden faltar las piñatas que le dan otro estilo.

Qué necesitas para las piñatas de Mira de las Guerreras K Pop

Si tienes pensado organizar un cumpleaños infantil inspirado en las Guerreras K Pop, entonces no te puedes perder estas ideas de hacer unas piñatas en Mira, una de las personajes y más queridas por las niñas. Para poder realizar estos tres diseños, necesitarás de materiales comunes como cartones dobles corrugado, goma eva en colores rosa pastel, piel, crema para el rostro, negro, morado, y dorado; papel de china para los laterales; cinta adhesiva; silicona caliente; marcador permanente o rafia gruesa.

3 diseños de piñatas de Mira de Guerreras K Pop

Piñata de Mira desde su cabeza a los hombros

Piñata en forma de corazón con la imagen de Mira

Piñata de la silueta completa de Mira